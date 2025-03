صدام غير عادي في المعارضة الإسرائيلية بين غانتس وجولان

اندلعت مواجهة غير عادية اليوم (الثلاثاء) بين رئيس معسكر الدولة بيني غانتس ورئيس حزب الديمقراطيين اللواء يائير جولان، في أعقاب مظاهرة نظمت ضد إقالة رئيس الشاباك رونين بار، وانتقد غانتس، الذي شارك في المظاهرة، "مجموعة من المتظاهرين المتطرفين" الذين، حسب قوله، "يكرهون نتنياهو أكثر من حبهم للبلاد" بل وصفهم بـ "حارقي الأعلام" وفي أعقاب ذلك رد عليه جولان بشدة.

وفي منشور نشره غانتس على موقع X، كتب: "لقد استقبلت بتعاطف من قبل العديد من المتظاهرين الوطنيين الإسرائيليين الذين يهتمون بالبلاد. وكان هناك أيضًا بين الجمهور حفنة لا تمثل من حارقي الأعلام، الذين يكرهون نتنياهو أكثر من حبهم للبلاد... لقد صدم الكثيرين عندما كان هؤلاء حفنة من الحريديم المتطرفين عند الحائط الغربي، ويجب أن يصدم هذا كل مواطن الآن - ليس بسببي، ولكن بسبب الرسالة الموجهة إلى مجتمعنا".

وجاءت هذه التعليقات بعد أن صرخ أحد المتظاهرين في وجه غانتس “اخرج من هنا، أيها العار” – وتم تسجيل رئيس معسكر الدولة وهو يخاطبه بطريقة تهديدية.

ورد يائير جولان على كلام غانتس وكتب: "حارقي الأعلام؟ المتظاهرون الذين نزلوا إلى الشوارع اليوم هم أعظم محبي إسرائيل الذين قابلتهم على الإطلاق. مواطنون ووطنيون صهاينة يقاتلون بكل قوتهم لإنقاذ البلاد والديمقراطية وحياة المختطفين".

ردًا على كلمات جولان، قال معسكر الدولة: "إن يائير جولان لا يشوه فقط كلمات غانتس الذي أكد على أهمية المظاهرة وحقيقة أن معظم المتظاهرين وطنيون إسرائيليون - بل يتجاهل أيضًا الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن غانتس خرج للتظاهر. إن القائد العام الذي يطبع دعوات التخوين والعصيان يؤدي على وجه التحديد إلى تنفير أجزاء من الناس التي يجب محاربتها لتحل محل هذه الحكومة، ويشجع على الإضرار بقيم الديمقراطية ".