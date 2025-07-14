درعي يقود المحادثات: في ظل أزمة قانون التجنيد - الحريديم يستعدون للانسحاب من الحكومة الإسرائيلية

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أزمة مشروع القانون: تُطالب أحزاب الحريديم بتقديم نصّ المقترح اليوم (الاثنين)، في حين تُدرك في الوقت نفسه أن فرص إقراره في الدورة القادمة، التي ستنتهي بعد نحو أسبوعين، أصبحت معدومة. وتستعدّ الآن لتكثيف إجراءاتها الاحتجاجية، وصولًا إلى توقيع إعادة تقديم مشروع قانون حل الكنيست. كما يُتوقع أن تُجري مشاورات مع الحاخامات بشأن الانسحاب من الائتلاف قريبًا.

الآن، رئيس حزب شاس، أرييه درعي، هو من يدفع باتجاه الاستقاللة من الحكومة، ويريد أن يكون حزب "يهدوت هتوراة" أول من يفعل ذلك، وأن ينضم إليه حزبه. بهذه الطريقة، يحاول تجنب الظهور بمظهر من حل الحكومة الإسرائيلية. على خلفية هذه الأمور، هاجم الائتلاف الحكومة درعي، وقالوا: "يُجرّه المتطرفون الحريديم إلى حلّ الحكومة اليمينية بسبب قانون التجنيد. سيُكلّفه ذلك خسارة الانتخابات"

صرح مسؤول كبير من أحزاب الحريديم لـ i24NEWS بأنهم "على الأرجح يتجهون نحو الانسحاب الجزئي - أي البقاء في الائتلاف مع السيطرة على الوزارات، كما هو الحال مع بابتشيك في وزارة الإسكان، إلى جانب الاستقالة من الحكومة لتجنب الانتقادات العامة".

وقال مقربون من الحاخامات الحريديم لـ i24NEWS: "إذا لم تحدث معجزة، سيحدث انفجار في الائتلاف هذا المساء".

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، برئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، وناقشا المسألة. وصرحت دائرة إدلشتاين بإمكانية نشر القانون هذا الأسبوع. كما صرّح هو نفسه خلال الاجتماع بأنه يأمل في الانتهاء من صياغة القانون في أقرب وقت ممكن، وأن ذلك قد يحدث هذا الأسبوع.

قبل ساعات قليلة، بدأ حزب "يش عتيد" عملية جمع 61 توقيعًا لصالح تقديم رسالة "تغيير الظروف" بشأن حل الكنيست إلى رئيسه، أمير أوحانا. والآن، يعتقد حزب لبيد أنه سيتمكن من حشد دعم الحريديم، بعد أن زعموا أنهم لم يُسقطوا الحكومة بعد الهجوم على إيران.

كما هو معلوم، طالب ممثلو الجمهور الحريديم، وعلى رأسهم رئيس شاس أريه درعي، برؤية مسودة نهائية للقانون حتى يوم الاثنين الماضي في ساعات الظهر. وهددوا بأنه إذا لم يحصل ذلك فسيمتنعون عن حضور الجلسة الكاملة وعن التصويت على التشريعات الحكومية. وبالفعل، عندما لم تُعرض المسودة، أعلنوا أنهم سينفذون تهديدهم. وبناءً على ذلك، أُلغيَت كل التصويتات على مشاريع القوانين الحكومية الأسبوع الماضي. ولا يزال من غير الواضح ما سيحدث لمصير مشاريع القوانين المختلفة التي كان من المقرر طرحها هذا الأسبوع للتصويت في الهيئة العامة.