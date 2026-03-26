قائد الجيش الإسرائيلي "يرفع 10 أعلام حمراء" ويحذر من "انهيار محتمل للجيش"

حذر رئيس الأركان إيال زمير مساء أمس (الأربعاء) خلال نقاش في المجلس الوزاري للأمن السياسي أن الجيش الإسرائيلي يواجه ضغطاً غير عادي، بل وقال إنه "يرفع 10 أعلام حمراء" وإن الجيش "ينهار من الداخل". جاءت هذه التصريحات في ظل تعدد المهام، الضغط على جنود الاحتياط، غياب التقدم في تشريع قانون التجنيد، تمديد خدمة الاحتياط، وفي الخلفية إقامة مستوطنات جديدة.

أثارت التصريحات ردود فعل شديدة في الساحة السياسية. رئيس المعارضة، رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، قال إن "رئيس الأركان يحذر من انهيار الجيش الإسرائيلي - والحكومة تتجاهل"، وألقى بالمسؤولية على الحكومة.

كما شدد رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت على أن المستوى السياسي لن يستطيع الادعاء بأنه لم يكن على علم، ودعا إلى دفع قانون الخدمة الإلزامية لجميع السكان.

رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت انضم إلى الانتقادات وقال إن الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص بنحو 20 ألف جندي: "لماذا تنتظرون بحق السماء؟ حكومة تعتمد على درعي وغولدكنوبف غير قادرة على توفير الأمن لدولة إسرائيل".

كما هاجم أيضًا رئيس "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان: "رئيس الأركان يحذر من أن التهرّب يضر بأمن إسرائيل، لكن الحكومة تتجاهل مجددًا. الجيش الإسرائيلي يمر بأزمة القوى البشرية الأخطر في تاريخه - يجب تجنيد الجميع".