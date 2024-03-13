الحكومة الإسرائيلية ستلغي وزارة الاستخبارات الأحد المقبل

من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية الأحد القادم على إلغاء وزارة الاستخبارات وسيتم نقل صلاحياتها الى ديوان رئيس الحكومة. وستتوقف وزيرة الاستخبارات جيلا جملئيل من شغل منصب وزيرة الاستخبارات وسيتم تعيينها لمنصب وزيرة العلوم والابتكار بدل الوزير اوفير اكونيس، والذي سيعين يوم الأحد بمنصب القنصل العام لإسرائيل في نيويورك وسيستقيل بشكل فوري من الحكومة.

وبحسب اقتراح أصحاب القرار الذي عممه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على الوزراء، فإن الحكومة ستنقل منطقة عمل مديرية المخابرات الوطنية من وزارة الاستخبارات إلى ديوان رئيس الحكومة.

سيتم تحويل إلى مكتب رئيس الوزراء مكونات الميزانية من ميزانية وزارة الاستخبارات التي تم تخصيصها في ميزانيتها و/أو المستخدمة من قبلها لمنطقة العمليات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تستخدمها وزارة الاستخبارات، بما في ذلك القوة العاملة والمرافقين، والارتباطات التي تقوم بها وزارة الاستخبارات فيما يتعلق بمنطقة العمليات، وسيتم إلغاء منصب وزير الاستخبارات.

في نهاية عام 2023، دعا أعضاء الكنيست من حزب الليكود، بمن فيهم غاليت ديستيل أطبريان وإيلي دلال إلى إغلاق الوزارات الحكومية غير الضرورية على خلفية الحرب في قطاع غزة. وقالت ديستيل: "أطلب التفكير في إغلاق الوزارات غير الضرورية، أو على الأقل تخصيص أموال الوزارات لإعادة إعمار غلاف غزة. فالمواطنون بحاجة إلى كل شيكل". وقال دلال في وقت سابق إنه "كان من المتوقع أن يستقيل الوزراء ويحولوا الأموال إلى المجهود الحربي، وما لم يفعلوا ذلك كان من المتوقع أن يقيلهم رئيس الوزراء".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قررت غمليئيل توجيه موازنة من مكتبها بمبلغ 35 مليون شيكل لتعزيز قدرات الشاباك في المجالات المرتبطة بمواصلة الحرب ضد حماس، وبناء قوة التنظيم وقدراته. والمبلغ المذكور يشكل نصف ميزانية وزارة المخابرات لعام 2023، والتي بلغت 70 مليون شيكل.