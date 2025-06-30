جوازات السفر الدبلوماسية: استدعاء يائير نتنياهو للإدلاء بشهادته في مركز الشرطة

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قضية جوازات السفر الدبلوماسية: تم استدعاء نجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو، اليوم (الاثنين) للإدلاء بشهادته في وحدة لاهف 433. هذا تحقيق مفتوح وهو ليس مشتبها به في القضية.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة تحقق في شكوك حول إصدار جوازات سفر دبلوماسية، خلال فترة تولي إيلي كوهين منصب وزير الخارجية، لأشخاص غير مؤهلين للحصول عليها، ومن بينهم يائير نتنياهو. ومن المتوقع أيضًا استجوابه تحت طائلة التحذير.

في أغسطس/آب 2024، داهم محققو وحدة لاهف 433 وزارة الخارجية في إطار تحقيق جنائي فُتح بموافقة النائب العام ومكتبه. ومن بين أسباب ذلك الاشتباه في إصدار جوازات سفر دبلوماسية لرؤساء سلطات غير مؤهلين للحصول عليها. وردّ الوزير كوهين آنذاك بأن رؤساء سلطات يشغلون مناصب في العلاقات الدولية، وأن جوازات سفر دبلوماسية صدرت لرؤساء سلطات في الماضي. وفيما يتعلق بجواز السفر الدبلوماسي ليائير نتنياهو، قال إنه صدر لأسباب أمنية، وأنه تمت الموافقة على ثلاثة طلبات سابقة بهذا الشأن.