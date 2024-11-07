استطلاع i24NEWS: من الحزب الذي سيتمكن من تشكيل الائتلاف الحكومي؟ وما هو رأي الإسرائيليين بفوز دونالد ترامب؟

تسببت إقالة وزير الأمن الإسرائيلي غالانت في حدوث اضطرابات سياسية واسعة النطاق، حيث ضدرت ردود حادة من فعل طرفي الطيف السياسي - مؤيد ومعارض. أجرت i24NEWS ومعهد "مخزن الأدمغة" استطلاعا اليوم (الأربعاء) بعد قرار الإقالة ، مما أدى إلى ظهور بيانات مثيرة للاهتمام.

لو أجريت الانتخابات اليوم لمن ستصوت؟

الليكود 26 مقعدا، معسكر الدولة 20 مقعدا، "يسرائيل بيتنو) 16 مقعدا، و"يش عتيد" 12 مقعدا فقط. حزب شاس عشرة مقاعد، وكل من الأحزاب "عوتسما يهوديت"، و"الديمقراطيون"، بقيادة يائير جولان مع تسعة مقاعد لكل واحد منهم، وحزب "يهدوت هتوراة سبعة مقاعد، في حين حصلت الأحزاب العربية، القائمة العربية الموحدة وتحالف الجبهة- العربية للتغيير حصل كل واحد منهما خمسة مقاعد.

من هي الأحزاب التي لا تتجاوز نسبة الحسم؟

الصهيونية الدينية وسموترتش 3% فقط من الأصوات، والتجمع 2.8%، وجدعون ساعر وزير الخارجية الجديد اعتبارا من الغد – لكن هذا لا يعجب الناخبين، وهو يحصل على 1.7% فقط.

خريطة الكتل السياسية:

الائتلاف الحاكم مع 53 مقعداً، والمعارضة بـ57، والأحزاب العربية مع عشرة مقاعد.

Yonatan Sindel/Flash90

من الواضح للمنظومة السياسية برمتها أن نفتالي بينت يتهيأ ويجهز نفسه، وربما سيعلن عن عودته بعد ضجة إقالة غالانت.

ماذا سيحدث في مثل هذه الحالة؟

سيحصل حزب جديد برئاسته، في حال أجريت الانتخابات اليوم، على ما لا يقل عن 27 مقعداً. وبذلك سينخفض حزب الليكود إلى 23 مقعدا، ومعسكر الدولة إلى 12 مقعدا، ويخسر حزب بن غفير "عوتسما يهوديت" مقعدا واحدا وينخفض إلى تسعة مقاعد. كما ينخفض حزب "يش عتيد" إلى ثمانية ولايات، أما الأحزاب العربية "الجبهة-العربية للتغيير" تحصل على 4 مقاعد و"القائمة العربية "، تحصل على خمسة مقاعد، وكذلك الحال بالنسبة لـ "يسرائيل بيتنو"، أما "الصهيونية الدينية" لا تتجاوز نسبة الحسم.

خريطة الكتل السياسية:

سينخفض عدد مقاعد الائتلاف الحالي إلى 48 مقعداً فقط، وستحصل المعارضة على أغلبية بـ 63 مقعداً. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل الأحزاب العربية على تسعة مقاعد

Avshalom Sassoni/Flash90

سؤال آخر تم طرحه هو ما رأيك في انتخاب دونالد ترامب، وأي نوع من الرئيس سيكون لبلادنا؟

أغلبية كبيرة (64%) تعتقد أن ترامب مفيد لإسرائيل. 11% فقط يعتقدون أنه سيكون سيئاً لإسرائيل. وربع المستطلعين لم يعرفوا كيف يجيبون.

هل تعتقد أن ترامب سيكون رئيسًا جيدًا أم سيئًا لإسرائيل؟

جيد: 64%

ليس جيدا: 11%

لا أعرف: 25%.

خريطة الكتل السياسية:

الائتلاف بـ53 مقعداً، والمعارضة بـ57، والأحزاب العربية مع عشرة مقاعد.

تم إجراء الاستطلاع من قبل معهد "مخزن الأدمغة"، بقيادة البروفيسور يتسحاق كاتس، في 6 نوفمبر/تشرين ثاني، وشمل 502 مشاركًا من السكان الإسرائيليين البالغين (18+) في استطلاع عبر الإنترنت واستطلاع عبر الهاتف: خطأ إحصائي: 4.4%.