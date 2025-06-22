نتنياهو : "فوردو تعرض لأضرار غير مسبوقة"

شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على تعاونه، وتعهد: "سنواصل العمل حتى هزيمة إيران وحماس، وإعادة جميع الرهائن أحياءً وأمواتًا". • حول مستقبله السياسي: "أنا هنا في مهمة، واستمراري يعتمد على الشعب".

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهوScreenshot/GPO

قد يعجبك أيضًا -

في مساء الأحد، بعد انضمام الأمريكيين إلى العملية العسكرية، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مؤتمرًا صحفيًا. وردًا على سؤال من i24NEWS حول إزالة التهديد الوجودي، قال نتنياهو: "نتحقق مما إذا كانت الأسلحة النووية قد دُمرت بالكامل - سأخبركم بذلك يومًا ما. لا يمكنني الخوض في تفاصيل كل شيء، لكن البرنامج النووي قد تعرّض لضربة موجعة".

Video poster
كلمة لرئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو

ردد رئيس الحكومة الإسرائيلية تصريحات الرئيس ترامب قائلاً: "لم يسبق أن شهدنا مثل هذا العمل الجماعي بين قائدين". وأضاف: "سنواصل استثمار جهودنا في كلا المجالين - لهزيمة التهديد الإيراني وحماس، مع إعادة جميع الرهائن - أحياءً وأمواتًا". وأشار إلى أنه وعد في بداية الحرب "بتغيير وجه الشرق الأوسط".

وعندما سُئل عما إذا كانت منشأة فوردو النووية قد دُمرت، أجاب: "علينا أن نرفع قبعاتنا إجلالاً لترامب وطيارينه. فوردو بحاجة إلى تفتيش، لكن هناك أضرارًا جسيمة هناك". وعندما سُئل عن غزة والرهائن الذين ما زالوا يرزحون فيها، قال: "لا أرفع نظري عن غزة، ففي الأيام القليلة الماضية فقط، أعدنا 8 قتلى. لدينا 20 رهينة على قيد الحياة، وهناك 8 آخرون مشكوك في أمرهم. 30 قتيلاً. الجيش الإسرائيلي يعمل، وللأسف، تنخفض الخسائر أيضًا من حين لآخر - لكننا نقترب من أهدافنا".

حول مستقبله السياسي وما إذا كان ينوي الترشح مرة أخرى: "أنا هنا في مهمة، واستمراري يعتمد فقط على الشعب".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات