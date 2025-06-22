نتنياهو : "فوردو تعرض لأضرار غير مسبوقة"

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في مساء الأحد، بعد انضمام الأمريكيين إلى العملية العسكرية، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مؤتمرًا صحفيًا. وردًا على سؤال من i24NEWS حول إزالة التهديد الوجودي، قال نتنياهو: "نتحقق مما إذا كانت الأسلحة النووية قد دُمرت بالكامل - سأخبركم بذلك يومًا ما. لا يمكنني الخوض في تفاصيل كل شيء، لكن البرنامج النووي قد تعرّض لضربة موجعة".

ردد رئيس الحكومة الإسرائيلية تصريحات الرئيس ترامب قائلاً: "لم يسبق أن شهدنا مثل هذا العمل الجماعي بين قائدين". وأضاف: "سنواصل استثمار جهودنا في كلا المجالين - لهزيمة التهديد الإيراني وحماس، مع إعادة جميع الرهائن - أحياءً وأمواتًا". وأشار إلى أنه وعد في بداية الحرب "بتغيير وجه الشرق الأوسط".

وعندما سُئل عما إذا كانت منشأة فوردو النووية قد دُمرت، أجاب: "علينا أن نرفع قبعاتنا إجلالاً لترامب وطيارينه. فوردو بحاجة إلى تفتيش، لكن هناك أضرارًا جسيمة هناك". وعندما سُئل عن غزة والرهائن الذين ما زالوا يرزحون فيها، قال: "لا أرفع نظري عن غزة، ففي الأيام القليلة الماضية فقط، أعدنا 8 قتلى. لدينا 20 رهينة على قيد الحياة، وهناك 8 آخرون مشكوك في أمرهم. 30 قتيلاً. الجيش الإسرائيلي يعمل، وللأسف، تنخفض الخسائر أيضًا من حين لآخر - لكننا نقترب من أهدافنا".

حول مستقبله السياسي وما إذا كان ينوي الترشح مرة أخرى: "أنا هنا في مهمة، واستمراري يعتمد فقط على الشعب".