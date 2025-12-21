قطر جيت| "صنعوا واقعا": هكذا بثت الرسائل القطرية للجمهور في إسرائيل

منذ أبريل 2024 بدأ الاتصال المباشر بين إيلي فيلدشتاين ويسرائيل إينهورن، وخلاله روجا رسائل مؤيدة لقطر في الإعلام الإسرائيلي. الشخص الذي ربط بين الاثنين لم يكن سوى يوناتان أوريخ، الذي نقل إلى فيلدشتاين الرقم. العلاقة كانت واضحة جداً، الإجراءات كانت واضحة – وكذلك الهدف. محلل الشؤون القانونية في قناتنا العبرية، أفيشاي جرينتسايغ، كشف مساء اليوم (الأحد) عن المراسلات وراء الكواليس، الإحاطات المختلقة والرسائل من قطر التي قادت هذه المنهجية.

في الواقع، كان فيلددشتاين يعتاد إرسال رسائله إلى إينهورن لتوصيلها إلى وسائل الإعلام في إسرائيل. الاتصال بدأ في 20 أبريل\نيسان، وفي اليوم التالي مباشرة أرسل فيلددشتاين إلى إينهورن تقريراً من مراسل هيئة البث الرسمية"كان 11" سليمان مسودة: "في إسرائيل قلقون من الانتقال المتوقع لقيادة حماس من قطر إلى تركيا. مصادر إسرائيلية رفيعة: 'لا توجد دولة أخرى قادرة على إنجاز صفقة سوى قطر'".

في نفس اليوم، أرسل المراسل رسالة من المحلل لشؤون العرب وخبير الساحة الفلسطينية، العقيد ألون أبيتار، في مقابلة مع صحيفة معاريف بعنوان: "هل سنشتاق لقطر كوسيط؟ الأتراك أسوأ، فهم الشقيق الأكبر لحماس". بعد ذلك مباشرة أرسل فيلدشتاين: "تزوجنا".

فيلدشتاين واصل وأرسل تقريراً، وأضاف: "هم يقولون يجب أن نتوقف لحظة ونطلعكم على تقرير من التلفزيون الرسمي والوطني لإسرائيل، لأن قطر هي الوحيدة التي يمكنها تحقيق صفقة المختطفين". وأضاف فيلدشتاين: "هذا هو العنوان".

مع اقتراب نهاية نيسان 2024، أُجريَت مقابلة في صحيفة "هآرتس" و"كان 11" مع مستشار رئيس وزراء قطر. هاجم عضو الكنيست بوعاز بيسموت من الليكود وسائل الإعلام قائلاً: "هذه ببساطة فضيحة أن هناك من في الإعلام الإسرائيلي يُجري مقابلة مع مستشار رئيس وزراء قطر – دولة معادية تمول حماس وتدعم الإرهاب علنًا، وتصورنا وكأننا ضد صفقة".

“تخيلوا معي أنه في الحرب العالمية الثانية، كانت وسائل الإعلام البريطانية تجري مقابلة مع المتحدث باسم كرواتيا التي تعاونت مع النازيين، وهو كان يهاجم بريطانيا التي كانت تقاتل ضد ألمانيا النازية. بدلاً من بث القوة والوحدة - هكذا يجب أن يكون دائماً، ولكن في هذه الأيام المعقدة، من المفترض أن يكون هذا أمراً بديهياً أكثر”، وأضاف قائلاً. إينهورن أجابه: “لا مفر”. في هذه الأثناء، بيسموت لا يعرف أن الفضيحة تأتي من داخل ديوان رئيس الحكومة ورئيس حزبه.

في 30 أبريل\نيسان نُشر تقرير في "أخبار 12 N12" يشير إلى أن القطريين يلعبون لعبة مزدوجة. فيلدشتاين فسّر ذلك كانتقام على مقابلة المستشار القطري مع المنافسين في "كان 11" وفي "هآرتس". فيلدشتاين اقترح على إينهورن: "هناك جانبين بالنسبة لنا. من جهة، هذا ليس سيئًا جدًا. لماذا؟ لأنه إذا كانوا يردون عليك ويعودون للحديث عنك، فهذا يعني أنك مهم وذو صلة. وهذا جيد. لأن الصفقة الأخيرة تبدو وكأنها من مصر، ونحن لسنا على الطاولة. لكن التقرير يذكّر الجميع بأننا هنا".

كما هو معروف، يزعم فيلدشتاين أنه تصرف وفقاً لفهمه لترويج رسائل من مكتب رئيس الوزراء. لكن تصريحاته: "لسنا على طاولة المفاوضات" و"نحن هنا" تثبت أنه يتحدث مع قطر.

عودة إلى المراسلات بين فلدشتاين. كتب لإينهورن: "من ناحية أخرى، يمكن التعامل مع هذا بحذر والرد عليه، لكن سيكون الأمر معقداً". فلدشتاين اقترح إرسال تسفيكا كلاين إلى القناة 12 أو بدلاً من ذلك "العمل على أن يكتب تسفيكا مقال تحليل في 'يسرائيل اليوم'". إينهورن رد عليه: "ملك".

في بداية مايو 2024، أجرى الاثنان محادثة واتساب. في نهايتها، صاغ فلدشتاين إيجازًا: "إسرائيل تطالب مصر بأن تفعل المزيد وتضغط على حماس من أجل التوصل إلى صفقة. بعد سنوات سمحت فيها بتسليح حماس - الآن فلتعوّض إسرائيل".

من بين أمور أخرى كتب فيلدشتاين: "رسالة من قطر إلى إسرائيل: لا تنسونا ولا تنسوا دورنا في المفاوضات، والمطلب الإسرائيلي هو: يمكنكم الضغط أكثر بكثير. تصرفوا وقدموا البضاعة لأن لديكم وسائل ضغط قوية على حماس". وبعد ذلك فورًا أضاف: "مسؤول أمني رفيع مطلع على التفاصيل".

إينهورن أرسل له نسخة محسّنة تهاجم مصر بشكل أكثر تطرفًا: "يجب توضيح أن حماس تسلحت وما تزال تتسلح عبر الأنفاق في رفح وليس من خلال الأموال القطرية التي استُخدمت لأغراض إنسانية. المخابرات المصرية تتلقى 20% من كل عملية تهريب، وكبار الضباط في الجيش المصري أصبحوا أثرياء من تهريب الأسلحة إلى حماس". وأضاف فيلدشتاين الخاتمة: "مصدر أمني كبير مطلع على المفاوضات". لكن إينهورن أضاف مزيدًا من التصعيد: "الرسالة التي تُنقل اليوم إلى إسرائيل خلال زيارة بلينكن - قطر هي شريكة الولايات المتحدة ويجب أن تأخذ دورًا قياديًا في حل ما بعد الحرب".

بعد عدة أيام، حاول فيلدشتاين تسويق رسالة مؤيدة لقطر بقوة لشيريت أبيتان كوهين في "يسرائيل اليوم". لكنها رفضت العرض، إلا أن النص كان قد كُتب بالفعل. لذلك أرسل فيلدشتاين النص إلى إينهورن، وأضاف: "إذا رغبت في بيعها لصحفي كسول، فقط احذف 'يسرائيل اليوم'".

في 8 مايو\أيار، صاغ إينهورن قبل النشرات رسالة مؤيدة لقطر بعنوان "عناصر أمريكية رفيعة المستوى لعناصر إسرائيلية". مضمون الرسالة هو: "القطريون يبذلون مجهوداً كبيراً في الأيام الأخيرة ويمارسون ضغوطاً على حماس لإعادتهم إلى الصفقة. القطريون يستطيعون فعل ذلك. هجمات السياسيين الإسرائيليين ضد القطريين تضر هذا الجهد التفاوضي". أرسل له فيلدشتاين تقريراً إسرائيلياً يحتوي على هذه الرسالة، وأضاف: "وصلتك". في اليوم التالي، قدم فيلدشتاين المادة مجدداً. ورد عليه إينهورن: "رائع".

في 17 مايو\ايار، صاغ إينهورن مرة أخرى رسالة مؤيدة لقطر باسم جهات أمريكية رفيعة المستوى. "الأمريكيون طلبوا أن تتولى قطر قيادة اليوم التالي في قطاع غزة". أضاف الأمريكيون: "قطر هي شريكتنا الاستراتيجية. يجب على الوزراء الإسرائيليين التوقف عن مهاجمة قطر وتوحيد الجهود من أجل أمن الشرق الأوسط".

هذه الإحاطة نُقلت إلى المراسل العسكري لقناة 14 نوعام أمير، الذي أرسل لفيلدشتاين النص الذي تلقى عنه الإحاطة وطلب منه: "دقق لي". فيلدشتاين أبلغ إينهورن وأضاف: "دقق هذا بشكل عاجل جدا. هذا سيفتتح النشرة في قناة 14". وأضاف فيلدشتاين المتحمس: "هذا المساء!!!!".

أينهورن صاغ النص الذي ظهر تحت اسم نوعام أمير، وأضاف إليه بحسب خياله الخصب. تم إنجاز المهمة بنجاح. قُرئ النص بواسطة نوعام أمير كلمة بكلمة.

في 22 مايو\ايار، تلقى فيلدشتاين مهامًا من جماعة الضغط الأمريكية جيه فوتليك ومن رجل الأعمال جيل بيرغر. قام فيلدشتاين بإبلاغ إينهورن "صباح الخير. دعنا نحاول الدفع بهذا الموضوع. يجب نشر العديد من المقالات حول أنه كان واضحًا أن المصريين هم وسيط غير موثوق، منحاز تمامًا لصالح حماس بسبب مصالحهم الاقتصادية. ليس فقط أنهم بلا تأثير، بل إن الجشع أعماهم. لعبوا مع إسرائيل، ولعبوا مع أمريكا وقطر. فقط قطر، التي هي وسيط موثوق وصادق، والتي دائماً توفر المطلوب، يجب أن تكون أيضاً منخرطة في اليوم التالي كعامل استقرار.".

24 أيار\مايو. إينهورن كتب لفيلدشتاين: "هل لدينا شيء لليوم؟". فيلدشتاين أجاب: "الجميع مشغولون بانتشال الجثث. ليس لدينا في النقاش شيء لنطرحه. إذا كان لديك فكرة في بالك، أنا مستعد أن نتحدث عنها". إنهورن: "أفكر. ربما نضغط أكثر على المصريين". فيلدشتاين أجاب: "سأعيد نشر التقرير مع سولي. عن الأموال المصرية وتهريبات النخبة إلى مصر. لكن هذا ليس لليوم".

مرَّتا دقيقتان، وإينهورن لديه بالفعل اختراع جميل: "في محادثات مغلقة جرت أمس، قال مسؤولون أمريكيون لنظرائهم الإسرائيليين إنهم يفهمون أنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على مصر، وخاصة على المخابرات المصرية. لقد خيَّبوا آمالنا بشكل كبير. المصريون مهتمون فقط بالمكاسب الاقتصادية من التهريب إلى حماس. من الآن فصاعدًا، فقط قطر ستقود المفاوضات، بعد أن أثبتت نفسها". سأل إينهورن فلداشتاين عن رأيه: "شيء من هذا القبيل؟".

فلدشتاين حدّث أنهم قد باعوا هذه القصة بالفعل قبل يومين لـ"كان 11". إينهورن ردّ أن التقرير السابق كان مختلفًا قليلًا. "ليس من الأمريكان. لا". فيلدشتاين: "لن أكذب عليك. أستطيع أن أبيع لنير دافوري، وسوف يبثّه دون أن ينتبه أنه كان في كان 11". إينهورن: "ممتاز. هيا نعطيه".

فلدشتاين وإينهورن صاغا المادة وأضافا أن "قطر أثبتت نفسها في صفقة الأسرى السابقة وكشريك حقيقي للولايات المتحدة"، وبعد ذلك تم نقل الرسالة إلى نير دفوري الذي نقلها كلمة بكلمة.

في 29 مايو، إينهورن كتب لفيلدشتاين: "كنا هادئين. غداً يجب القصف". فرد فيلدشتاين: "أنا هنا. لم أختفِ. ما هي الخطوة التالية؟". فأجاب إينهورن: "حالياً العنوان هو أن الجيش الإسرائيلي سيطر على فيلادلفيا. يمكننا الاستمرار بهذا الرسالة. مسؤولون أمريكيون كبار أعربوا في محادثات مغلقة عن دعمهم لإغلاق محور فيلادلفيا من قبل الجيش الإسرائيلي. المخابرات المصرية جنت الكثير من الأموال من التهريب، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظام".

اينهورن: "ما رأيك؟" فيلدشتاين: "ليست ضاربة. هذا أقل ما يمكن أن يقال." أينهورن أجاب: "ماذا تقترح؟" فيلدشتاين رد قائلاً: "هذه رسالتنا الثانوية عن الفساد المصري. ليست رسالة رئيسية. لا داعي في كل مرة، لمجرد قدرتنا على دفع رسالة، أن نفعل ذلك بالقوة حتى عندما لا يوجد داعٍ... يمكن أن نبدأ بتوليد لا شيء من لا شيء، لكن هذا ليس ما نريد." أينهورن: "هذه رسالة مهمة بدون ذكر المرضى. مجرد سلبية. من هم هؤلاء المرضى...؟ الجواب واضح للجميع." فيلدشتاين في رده أعرب عن شكه إن كان هذا مفيداً: "لقد فعلنا الكثير بهذا. يمكننا المزيد، لكن هذا لا يدفعنا للأمام." أينهورن: "هذا جيد لنا. هم يحبونه."

بعد عدة أيام، اخترع إينهورن وفيلدشتاين خبرًا جديدًا حول خيبة أمل قطر من حماس. صاغ إينهورن خيبة الأمل والضغط على حماس. أضاف فيلدشتاين خلفية لإضفاء بعض المصداقية، هكذا: "في اجتماع عُقد أمس في الدوحة بين رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية مع كبار مسؤولي حماس." سأل فيلدشتاين إذا كان إينهورن راضيًا. أجاب إينهورن: "جميل."

لكن فيلدشتاين كان قد دخل بالفعل في "الصراع" وأضاف أيضاً انتقادات للمصريين كجزء من تلك المحادثة المتخيلة: "القطريون أيضاً ينتقدون المصريين في المحادثة". وقد تم الإبلاغ عن ذلك في الطبعة الرئيسية من N12 بواسطة المراسل العسكري نير دافوري.

فيلدشتاين رد: "هكذا يعملون". الاثنان، مستمتعان، كتبا لبعضهما البعض: "عملاق"؛ "هذا عملاق". في النهاية حسم فيلدشتاين: "هذا قذيفة"، لكن إينهورن ختم: "بالستي".

كيف نلخّص هذا الجنون؟ يبدو أن شروليك إينهورن أجاب على ذلك بنفسه في 21 يونيو 2024، عندما كتب لفيلدشتاين: "نخلق واقعًا".