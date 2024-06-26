ضغوطات من الليكود على المستشارة القضائية ورئيس الشاباك :"المحرضون مصرون على قتل رئيس الحكومة"

أرسل وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، أمس (الثلاثاء)، رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا - يطلب فيها "بشكل عاجل فتح تحقيق جنائي للاشتباه في التحريض على العنف وحتى القتل ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو". بالإضافة إلى ذلك، أرسل المستشار القانوني لحركة الليكود، آفي كوهين، رسالة مماثلة إلى رئيس الشاباك رونين بار، حذر فيها: "كل الدلائل والمنطق السليم يؤديان إلى استنتاج واحد واضح - المحرضون مصممون على اغتيال رئيس الحكومة والمساس بأفراد عائلته".

وقال شيكلي: "من المهم التأكيد على الخطر الفوري والحقيقي الذي ينبع من هذه التصريحات - استخدام كلمات مثل محو ذكره هو دعوة مباشرة لإلحاق ضرر جسدي بحياة رئيس الحكومة. لقب "الشيطان" والقول بأن 'اسم نتنياهو سيصبح لعنة' يؤكد على تجريد رئيس الحكومة من إنسانيته، وهي عملية قد تؤدي إلى تبرير العنف تجاهه. ويبين التاريخ أن استخدام لغة مماثلة أدى الى حالات متطرفة وإلحاق ضرر حقيقي بالشخصيات العامة".

أما الحالة الثانية التي يفصّلها شيكلي، فقد حدثت الأسبوع الماضي - في خطاب ألقاه اللواء جاي تسور، في إشارة إلى نتنياهو، قال: "نتنياهو خائن، أصبح عدوًا للشعب ويجب الإطاحة به في أسرع وقت ممكن".

Yonatan Sindel/Flash90

قال شيكلي: "في هذا السياق أيضًا، من الصعب المبالغة في خطورة التصريحات والرسالة الواضحة التي تخرج منها". وتابع "إن الدعوة الصريحة إلى التحرك ضد الخائن (وهو مصطلح يبرر، وفقا للقانون الإسرائيلي، عقوبة الإعدام، ليس أقل من ذلك)، وضد عدو الشعب – لا يوجد لدينا تحريض أكبر من ذلك".

وأضاف: "ومع ذلك، يبدو أن كل الخطوط الحمراء المحتملة قد تم تجاوزها هذه المرة: سواء من حيث خطورة التهديدات، سواء من حيث درجة الدعاية أو اللغة الصريحة التي تم بها النطق بها. في الظروف الموصوفة وخاصة على خلفية حرب ’السيوف الحديدية’ والتوترات السياسية الشديدة، فإن الفشل في اتخاذ إجراءات فورية ضد المحرضين قد يفسر من قبل جمهور واسع على أنه إذن وتشجيع لأعمال العنف".

Yonatan Sindel/Flash90

علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن شخصية بارزة مثل جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي يستخدم مثل هذا الخطاب ولا يقيده نظام إنفاذ القانون أمر صادم بشكل مضاعف. وفي ظل خطورة الأمر، أود أن أحذركم بأوضح طريقة: في الحالة القصوى التي لا سمح الله أن يتحقق فيها التهديد والتحريض، فإن الجمهور سيطالب بتوضيح مسألة مسؤولية سلطات إنفاذ القانون بسبب الفشل الفعلي في الأيام التي سبقته."

كما حذر الليكود من الاعتداء على رئيس الوزراء

على خلفية دعوات التحريض ضد رئيس الوزراء وعائلته في الأيام الأخيرة - بعث المستشار القانوني لحركة الليكود، آفي هاليفي، برسالة إلى رئيس الشاباك، حذره فيها من خطر واضح وفوري وأضاف: "إنني أتوجه إليكم بحكم منصبكم كمسؤول عن أمن رئيس الحكومة وعائلته، مع طلب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وإحباط خطر واضح وفوري على أمنهم الجسدي". وكتب مضيفا اقتباسات من عامي درور ضد نتنياهو استخدمها الوزير شكلي أيضا كمثال على كلماته.

Kobi Gideon / GPO

وأضاف: "إن التصريحات الخطيرة ليست محمية في إطار حرية التعبير، بل هي تعبير عن العنف السياسي. كل الدلائل والمنطق السليم يؤدي إلى نتيجة واحدة واضحة - المحرضون مصممون على اغتيال رئيس الوزراء والمساس بأفراد أسرته".

وأضاف كوهين المزيد من الأمثلة من مختلف أنحاء الشبكة، واختتم رسالته بدعوة رئيس الشاباك إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع التحريض على اغتيال رئيس الوزراء.