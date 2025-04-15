القضية الأمنية المثيرة للجدل: رجل شاباك مشتبه بتسريب للصحافي عميت سيغال، وزير متورط بالقضية

إلغاء حظر النشر في القضية الأمنية: اليوم (الثلاثاء) تم السماح بالنشر بأن عنصرا من الشاباك في خدمة الاحتياط مشتبه به في تسريب تم نشره بواسطة الصحافي عاميت سيجل، أن رئيس الشاباك أمر بالتحقيق في "هيمنة الكاهانية على الشرطة الإسرائيلية". هو مشتبه به بتهمة نقل معلومات سرية. الوزير عاميحاى شيكلى متورط أيضا في القضية.

وتم اعتقال المشتبه به، الذي خدم عقوداً في جهاز الشاباك، الأربعاء الماضي، بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه الأحد الماضي. وتم التحقيق معه بينما مُنع من لقاء محاميه لمدة ثمانية أيام. خلال التحقيق معه اعترف بالتسريب ومخالفة الأنظمة. ويجري التحقيق من قبل فريق مشترك من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وجهاز المخابرات الإسرائيلي (ماحش).

Yonatan Zindel/Flash 90

ويُشتبه في أن المشتبه به استغل منصبه الأمني والقدرة على الوصول إلى أنظمة الشاباك، وقام بتقديم معلومات سرية في عدة مناسبات إلى جهات غير مصرح لها. وأوضحت إدارة التحقيقات بالشرطة أنه "لم يتم جمع أي شهادات من الصحفيين في إطار التحقيق".

ووصفت ماحش التعاون الذي أبداه المشتبه به بأنه "جزئي". وفي المحكمة أمس قيل: "يتم الكشف عن أطراف إضافية تم تسليم الوثائق إليها - وليس فقط وزير حكومي وصحفيين". فأجاب المشتبه به: "لقد مررتها فقط إلى الوزير شيكلي والصحافيين". في هذه الأثناء، تقرر عدم التحقيق مع عميت سيغال مع التحذير، في حين سيتم في الأيام القريبة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم التحقيق مع شيكلي مع التحذير.

ردّ الوزير عميحاي شيكلي على نشر القضية قائلاً:" ’أ’ بطلٌ من أبطال إسرائيل. كاشفٌ للفساد، مستعدٌّ للمخاطرة ضدّ مسؤولين دخلا في دوامةٍ خطيرةٍ للغاية. كشف ’أ’ أنه في خضمّ الحرب، ينشغل رئيس جهاز الأمن العام بالتجسس بشكلٍ مُفرطٍ على وزيرٍ في الخدمة؛ وكشف أن أجزاء تحقيق الشاباك التي نُشرت حول ملابسات بدء الحرب تُقدّم صورةً زائفةً ومُشوّهةً. أراد بار أن يُخبرنا أن القيادة السياسية مسؤولةٌ عن تقوية حماس، لكنه نسي أن يُخبرنا أنه هو نفسه جعل إعادة إعمار غزة وتعزيز اقتصادها هدفًا محوريًا".