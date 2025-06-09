سموتريتش معقبا على تسليح الميليشيات في قطاع غزة: "خط أحمر"

تُعقد اجتماعات الكتل اليوم (الاثنين) في ظل الأزمة السياسية وقانون حل الكنيست المُقرر التصويت عليه يوم الأربعاء. يأتي هذا على خلفية تعثر كافة المحاولات التي تبذلها الأحزاب المتشددة دينيا لإقرار قانون يُعفي ناخبيهم من التجنيد الإجباري. كما تناول رؤساء الكتل الجدل الدائر حول الأنباء المتعلقة بتسليح الميليشيات في غزة.

وعقب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم كتلة الصهيونية الدينية، على التقارير العديدة المتعلقة بميليشيا الشباب في غزة: "اخترع والدي شعار: لا تُعطوهم أسلحة، تمرير الأسلحة خط أحمر". وأضاف أنه لم يكن على دراية بقرار تسليح ميليشيات غزة.

وأضاف: "أدعو جميع شركائي في الائتلاف إلى وضع خلافاتهم جانبًا. تحلّوا بالمسؤولية. التاريخ لن يغفر لمن يحلّ حكومة ويجرّ البلاد إلى انتخابات في خضمّ حرب - قبل عودة الرهائن وقبل أن تتحقق أهدافنا ضد غزة وإيران بالكامل. نحن لا نموّل المساعدات الإنسانية".

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وبدوره تطرق أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا لنفس القضية: "الحكومة تتبع نهج أوسلو 2025 - حيث وزعوا عليهم أسلحة، والآن نتنياهو يوزع أسلحة على الميليشيات في قطاع غزة. هذا استمرار مباشر لنفس المفهوم الذي أوصلنا إلى السابع من أكتوبر. قبل المجزرة، حوّل نتنياهو أموالًا قطرية إلى حماس، والآن أسلحة لعصابات داعش. من الواضح أنها مسألة وقت فقط قبل أن تتجه هذه الأسلحة ضدنا". وتابع محذرًا: "إن التعاون بين مهربي المخدرات في غزة ومهربي المخدرات في النقب هو مسألة وقت فقط. حينها سترون عصابات داعش تجوب بئر السبع وديمونا ويروحام".

افتتح رئيس حزب معسكر اليمين بيني غانتس اجتماع كتلته بقوله: "اليوم أيضاً، الأمر الأكثر إلحاحاً على جدول الأعمال هو إعادة خمسة وخمسين مختطفاً. يمكن إعادتهم، بثمن باهظ، وبقرار واضح - لن نسمح لحماس باستعادة قوتها والبقاء في السلطة. سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً. يجب إخراج المختطفين فورا". غانتس تطرق أيضا إلى قانون التجنيد. "وفقا لقسم القوى العاملة فإن جيش الدفاع الإسرائيلي بحاجة إلى اثني عشر ألف مقاتل ومساعد قتال على الأقل. هذه ليست لعبة سياسية - هذا هو واقع حياتنا في العقود القادمة".

وأضاف غانتس: "أقولها بوضوح: ما سندعمه سواء اليوم أو في المستقبل هو خطةً تدفع لصالح تجنيد الجميع، وتضمن التحاق الجنود في جيش الدفاع الإسرائيلي، للحفاظ على أمن إسرائيل. لا يهم إن كنا في الائتلاف أو المعارضة. هذا قبل كل شيء اعتبار سياسي. نحن لن نبيع القيم والأمن من أجل مقاعد كما فعلوا في الليكود والصهيونية الدينية".

أما رئيس المعارضة يائير لابيد فندد بالقانون المقترح: "قانون دون عقوبات فورية ليس قانونًا. إنها كذبة أخرى من نتنياهو، الذي يبيع مقاتلينا وأمننا، لمجرد إبقاء ائتلافه المنهار على قيد الحياة لبضعة أسابيع أخرى. لا يمكن ليولي إدلشتاين، ولجنة الشؤون الخارجية والأمن والكنيست الإسرائيلي، الموافقة على هذا".

وأضاف: "فقط أولئك الذين يريدون خرق القانون هم من يهتمون بهذا الشكل الكبير بمسألة عقوبة خرقه. بحال تجند الحريديم، فلن تُفرض عليهم عقوبات. إذا وافقت الحكومة على تأجيل العقوبات ولو ليوم واحد، فإنها تكون قد قررت التعاون مع المحتالين، وهذا القانون هو خديعة".

وقال رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، في اجتماع كتلته: "أريد أن أكون واضحًا: سيطرة إسرائيل على القطاع ليست نصرًا كاملاً، بل استسلام كامل للخط المتطرف المسيحاني الذي يقوده بن غفير وسموتريتش. لن يتحقق الأمن الحقيقي لإسرائيل إلا بطريقة واحدة: اتفاق إقليمي واسع النطاق، بدعم من الولايات المتحدة وإشراك دول المحور السني المعتدل. خطوة من شأنها إسقاط نظام حماس، وعزل إيران، وإعادة إسرائيل إلى مسار الشرعية والتحالفات الاستراتيجية".

بالإضافة إلى ذلك، أشار رئيس الحزب الديمقراطي إلى الحملة الانتخابية المقبلة، قائلاً: "ستكون هذه الحملة الانتخابية الأكثر عنفًا وفظاعة وخطورة التي قد تشهدها دولة إسرائيل على الإطلاق. حكومة نتنياهو ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على حكمها".