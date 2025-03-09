مدير الموساد برنياع سيتحدث في المؤتمر الدولي السنوي الثامن عشر لمعهد دراسات الأمن القومي

نفذت الحملة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضربات دقيقة أدت إلى تفكيك عناصر رئيسية من المحور الايراني وتحييد وكلائها، وإعادة تشكيل توازن القوى في المنطقة. لقد قوضت هذه العمليات الشعور الراسخ لدى طهران بالتفوق - والذي كان مدعومًا بتحركات من حزب الله - في حين يبرز المستنقع التكتيكي المستمر في غزة حدود القوة العسكرية ويكشف عن فجوة بين المكاسب الجيوسياسية والتحديات المحلية.

تطور آخر ملحوظ هو عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. يدفع نهجه التجاري تجاه السياسة الخارجية الفاعلين العالميين لإعادة تقييم استراتيجياتهم ويفتح فرصاً دبلوماسية وعسكرية جديدة.

في حين أن العمليات الحاسمة التي اتخذتها إسرائيل ضد إيران ووكلائها جلبت لها مكاسب استراتيجية كبيرة، فإن التحديات المستمرة في غزة تتطلب استراتيجية شاملة تجمع بين النجاح العسكري والدبلوماسية القوية لتحقيق الاستقرار الإقليمي الدائم. ستكون هذه القضايا الملحة من بين المواضيع التي يناقشها صناع السياسات الدوليون وخبراء الأمن والأكاديميون في معهد دراسات الأمن القومي يوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط في تل أبيب.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر عدد من المتحدثين البارزين، من بينهم مدير الموساد ديفيد برنياع، ووزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، ورئيس حزب الدولة ووزير الأمن السابق بيني غانتس، وزعيم حزب الديمقراطيين يائير جولان، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين، ومدير الموساد السابق يوسي كوهين، ومفوض الشرطة الإسرائيلي الحالي دانييل ليفي، إلى جانب كبار خبراء معهد دراسات الأمن القومي مثل سيما شاين، والدكتورة كارميت فالنسي، والدكتور راز زيمت، والمدير التنفيذي لمعهد دراسات الأمن القومي الجنرال (احتياط) تامير هايمان. إضافة إلى حضور دولي،حيث سيقدم السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو، والسفير البريطاني لدى إسرائيل سيمون والترز، والسفير الصيني لدى إسرائيل جون تشنغ شياو تصوراتهم حول التحالفات العالمية المتطورة المرتبطة مع إسرائيل.

للاطلاع على البرنامج الكامل، يرجى زيارة موقع المؤتمر على الإنترنت

https://en.bmp.co.il/inss-2025

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