غالانت يعقب على قرار إقالته من قبل نتنياهو ويوضح أسباب القرار

بعد أن أقال نتنياهو وزير الأمن يوآف غالانت، أدلى هذا المساء (الثلاثاء) ببيان قال فيه: "لقد أوضحت لرئيس الحكومة أن ترتيب أولوياتي ثابت وواضح - دولة إسرائيل، الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، وبعد ذلك فقط كل شيء آخر، بما في ذلك مستقبلي الشخصي. ويأتي قرار إقالتي بعد سلسلة رائعة من الإنجازات التي لم تشهدها دولة إسرائيل من قبل".

وأضاف"تأتي عمليات الإقالة هذه نتيجة الخلاف حول ثلاث قضايا: الأولى - أن كل من هو في سن التجنيد يجب أن يخدم في الجيش الإسرائيلي ويدافع عن دولة إسرائيل. ولم تعد هذه القضية مجرد قضية اجتماعية، بل هي القضية الأكثر مركزية لوجودنا ومستقبلنا. لقد فقدنا مئات الجنود والرجال والنساء في هذه الحرب. ونحمل على أكتافنا آلاف المعاقين، والحرب مستمرة".

أما الموضوع الثاني، بحسب وزير الأمن المقال، فهو عودة المختطفين. "من واجبنا الأخلاقي أن نعيد أبنائنا وبناتنا من أسر حماس. وبناء على دوري وتجربتي وإنجازاتنا في العام الماضي، أقول إن هذا يمكن تحقيقه. لن يكون هناك عذر لإهمال المختطفين. سيكون ذلك بمثابة خطيئة على جبين المجتمع الإسرائيلي ومن يقوده".

أما المسألة الثالثة والأخيرة، كما قال غالانت، فهي استخلاص العبر بعد تحقيق شامل وموضوعي. ووفقا له، فقد تم فصله أيضًا بسبب اعتقاده بضرورة إنشاء لجنة تحقيق حكومية لشؤون الحرب.