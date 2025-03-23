نشر أول| المرشح المفاجئ الذي سيستبدل رئيس الشاباك رونين بار

كشف مساء اليوم (الأحد) لأول مرة في النشرة لـ i24NEWSالعبرية، أن من بين المرشحين الذين يتصدرون القائمة لمنصب رئيس جهاز الشاباك، كان المرشح المفاجئ - نائب رئيس الشاباك السابق، يائير (رولي) ساغي، والذي يتم ترشيحه الآن للمنصب. حتى وقت قريب، كان يطلق عليه "ر".

وكان ساغي، الذي خدم في مناصب عليا في الجهاز، بما في ذلك نائب رئيس الشاباك ورئيس قسم العمليات، أحد الشخصيات الرئيسية في قيادة عملية "الجرف الصامد"، بينما كان يدفع من أجل تدمير الأنفاق الهجومية أمام المستوى السياسي. ويعتبر خبيراً في مجال الأنشطة المسلحة العربية، وله معرفة عميقة بحركة حماس والساحة الغزّية.

وخلال خدمته، شغل ساغي أيضًا منصب رئيس المنطقة الجنوبية، مما منحه خبرة كبيرة في إدارة العمليات القتالية في الشرق الأوسط. وبعد تسريحه من الخدمة، التحق بالصناعات التكنولوجية، وأصبح من الشخصيات البارزة في هذا المجال.

وبخلاف المرشحين الآخرين، الذين يشارك بعضهم في التحقيقات المتعلقة بأحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، يعتبر ساغي مرشحاً من دون اتصال مباشر بالأحداث، كونه كان خارج الخدمة خلال الفترة التي يتم التحقيق بها.

وقال مقربون من ساغي لـi24NEWS: "إذا تم استدعاؤه لأداء الخدمة - سيرد بالإيجاب".