يائير لابيد يحافظ على رئاسة حزب "يش عتيد" بفوز ضيق في الانتخابات التمهيدية

في سياق تنافسي غير مسبوق داخل حزب "يش عتيد"، استطاع يائير لابيد، رئيس الحزب، أن يحافظ على موقعه في قيادة الحزب بعد تغلبه على منافسه عضو الكنيست رام بن باراك في الانتخابات التمهيدية، وذلك بحصوله على نسبة 52.5% من الأصوات مقابل 47.5% لبن باراك. وقد شارك في الاقتراع 587 من نشطاء الحزب، حيث فاز لابيد بفارق ضئيل قدره 29 صوتًا، مع 308 أصوات مؤيدة مقابل 279 صوتًا لصالح بن باراك.

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في خطابه الانتصاري، وجه لابيد الشكر لمنافسه بن باراك على النتائج التي حققها، مشيدًا بالسباق النزيه الذي جرى دون افتراء أو تدخل من سماسرة التصويت. وأكد لابيد على أهمية الدور الذي يلعبه حزب "يش عتيد" في تقديم رؤية مختلفة للسياسة في إسرائيل، مشيرًا إلى الحاجة للقتال من أجل مستقبل أفضل بعيدًا عن الاستقرار في عهد نتنياهو.

وتطرق لابيد في خطابه إلى الحكومة الحالية، معتبرًا أنها لا تمثل المستقبل الذي يريده لأحفاده، وأكد على أن الحكومة القادمة يجب أن تغير الأولويات، وتستبعد المتطرفين من الحياة السياسية، وتبدأ بإدارة البلاد بشكل صحيح. كما تحدث عن أهمية تجنيد المتشددين وبناء علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة.

تأتي هذه الانتخابات التمهيدية كأول حدث من نوعه في تاريخ الحزب منذ تأسيسه في عام 2012، مما يعكس رغبة لابيد في تعزيز الديمقراطية داخل الحزب وإعطاء القوة لأعضائه. وعلى الرغم من التوقعات التي سبقت الانتخابات بفوز لابيد السهل، إلا أن النتائج أظهرت تنافسية شديدة، مما يشير إلى وجود تنوع