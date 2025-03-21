الرئيس الإسرائيلي ينتقد الحكومة بشدة: "لا يمكن إرسال جنود إلى الجبهة وقيادة تحركات مثيرة للجدل"

انتقد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الحكومة الإسرائيلية الخميس بشدة قائلا "من المستحيل ألا نشعر بالقلق العميق إزاء الواقع الصعب الذي يحدث أمام أعيننا: وكما نعلم ، صدرت مؤخرا عدة آلاف من أوامر الاحتياط، كما نعلم، وليس من الممكن إرسال أبنائنا إلى الجبهة وفي الوقت نفسه قيادة تحركات مثيرة للجدل تثير استقطابا عميقا بين الشعب".

وصرح هرتسوغ "لا يمكن تجديد القتال من أجل تنفيذ الوصية المقدسة بإعادة المختطفين وفي نفس الوقت عدم الاستماع ودعم عائلاتهم القلقة التي تعيش الجحيم على الأرض". وتابع "ألتقي بالعديد من العائلات الثكلى، وآلاف المواطنين كل أسبوع، حتى اليوم، وهم يتوسلون ويصرخون لتجنب تعميق الصدع والانقسام، ويطالبون بالوحدة وحب إسرائيل، ويطالبون بحماية البلاد، ويطالبون بإجراء تحقيق كامل وشامل ومستقل في الكارثة الرهيبة".

وأضاف: "لذلك من المستحيل عدم الاصغار لهذا الأمر والسعي إلى التوصل إلى اتفاقات. وحتى لو كنت آخر من يطالب بذلك، فسوف أقتل نفسي من أجل مهمة التوصل إلى تفاهمات واتفاقات. لسوء الحظ، نحن نشهد سلسلة من الإجراءات الأحادية الجانب التي أخشى بشدة أن تؤثر على صمودنا الوطني".

وأشار هرتسوغ أيضًا إلى موظفي الدولة: "سأقول بضع كلمات عن موظفي الخدمة الدولة لدينا، الذين هم هدف حملة يتم شنها ضدهم. هؤلاء موظفون مدنيون مخلصون، يؤدون عملهم بأمانة، في داخلهم جنود الاحتياط، والعائلات الثكلى، وجيران كل واحد منا. الصالحون في خدمة الدولة. لا ينبغي أن يكونوا هدفًا للتشهير. يجب تسخيرهم. بشكل عام، لجلب أفضل الأشخاص لخدمة الجمهور. ليس هذا هو الأسلوب الذي يتم به الأمر. أطالب بالنظر بعناية في كل خطوة. ودراسة ما إذا كانت تساهم في الصمود الوطني، وخاصة ما إذا كانت تساهم في المجهود الحربي وعودة المختطفين".