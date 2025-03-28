"الحكومة في إسرائيل باتت فوق القانون وليست خاضعة له"

بعد إقرار الكنيست "تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة" المثير للجدل، والذي أثار احتجاجات في إسرائيل، صرح د. سليم بريك، محاضر في قسم العلوم السياسية بجامعة حيفا إن "الحكومة الإسرائيلية باتت فوق القانون وليست خاضعة له"، جاء تصريحه خلال مداخله له على شاشتنا. لمتابعة تصريحاته في الفيديو أدناه.

وأوضح د.بريك :"بعد التغيير الجديد في قانون لجنة تعيين القضاة ، وإخراج ممثلي الجمهور من اللجنة وإلغاء الفيتو الممنوح لرئيس المحكمة، عمليا باتت الحكومة هي التي تعين القضاة وهي التي تعين المستشارين القضائيين في المكاتب الحكومية بما معناه أن الحكومة الإسرائيلية في إسرائيل باتت فوق القانون وليست خاضعة للقانون"

وتابع د. بريك:"الديموقراطية انتهت، الحكومة تسيطر على الكنيست بصورة مطلقة ، المحكمة العليا أصبحت تحت سيطرة الحكومة بصورة مطلقة، لم يعد هناك مبدأ فصل السلطات، انهم يريدون تعيين قضاة حسب أهوائهم، أيضا يمكنهم التحكم بتعيين اللجنة المسؤولة عن الانتخابات،المعارضة ضعيفة جدا ومفككة وهي غير قادرة بالوقوف أمام الحكومة"