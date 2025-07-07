على خلفية مفاوضات الصفقة: جدول نتنياهو لزيارته إلى واشنطن

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وصل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إلى واشنطن، في إطار زيارة دبلوماسية من المتوقع أن يلتقي خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تقدم المحادثات بشأن صفقة الرهائن.

جدول زيارة واشنطن:

الاثنين: اجتماع تحضيري للقمة مع ترامب، بحضور المبعوث ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو. الساعة الواحدة (بتوقيت إسرائيل)، عشاء مع الرئيس ترامب.

الثلاثاء: لقاء مع نائب الرئيس جي. د. فانس وكبار مسؤولي الكونغرس.

الأربعاء: لقاء في البنتاغون مع وزير الدفاع بيت هيجست. في المساء، حفل استقبال لرؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، وقادة الإنجيليين، وكبار مسؤولي الإدارة، ومساعدي نتنياهو تحت عنوان: "العلاقة العميقة والقوية بين إسرائيل والولايات المتحدة".

الخميس: المغادرة إلى إسرائيل مساءً.