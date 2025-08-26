قد يعجبك أيضًا -

هل يستعد للانتخابات؟ منذ انتهاء ولايته في منصب رئيس الموساد، أثير السؤال - هل ينضم يوسي كوهين إلى السياسة، وإذا نعم، في أي إطار سياسي. حتى الآن، لم يعلق على ذلك بشكل رسمي. الا أنه تطرق مساء اليوم (الثلاثاء) للموضوع بشكل رسمي خلال مقابلة في بودكاست "في صالون ياسمين"، الذي تقدمه ياسمين لوكاتش.

وقال رئيس الموساد السابق"إذا في الماضي، كان النمط في البيت هو - 'Please Don't' - اليوم يقولون لي إلى حد كبير أن هذا مفروض عليّ ويجب أن أفعل ذلك"، وتابع، "جزء من الجمهور يدفع جدًا لهذا. أنا لا أدخل السياسة حاليًا، لأنه لا يحدث شيء". وأضاف: "لكي يحدث تغيير حقيقي - يجب أن أكون رئيس الحكومة".

وأشار : "لكي يحدث تغيير حقيقي بالطريق إلى هذا المنصب الهام, وأنا لا أراه كسياسة بل يجب أن أعرّف المنصب بشكل مختلف - كمنصب قيادي، خاصة بعد السابع من أكتوبر. عندما يكون هناك موعد للانتخابات سأفكر إذا كنت سأترشح أم لا"، وتابع، "الشيء الذي سأحاول أن أطرحه عندما تكون هناك حملة انتخابية فعّالة هو القيادة الوطنية التي جوهرها الوحدة والأمن."