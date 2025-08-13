نتنياهو بمقابلة حصرية مع i24NEWS: "سنحسم المعركة في غزة وجاهزون لكل سيناريو"

قد يعجبك أيضًا -

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين في مقابلة خاصة مع قناتنا العبرية، الى عدد من القضايا والمواضيع ، أبرزها الحرب ضد ايران والحرب في غزة، وفي الشأن الايراني قال :"إنه تم تأجيل المشروع النووي لسنوات طويلة، هذا ما أستطيع قوله. إنه ليس في وضع يسمح لهم حاليًا بالمضي قدمًا في الخطط التي خططوا لها. لديهم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. كنا نعلم مسبقًا أن اليورانيوم لن يتضرر، لكن هذا ليس شرطًا كافيًا لإنتاج قنابل نووية"

شاهدوا المقابلة الكاملة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامن نتنياهو:

سُئل نتنياهو أيضًا عما إذا كان مهتمًا بتدمير جميع مخزونات إيران النووية، فأجاب: "نعم، لكنني لن أخوض في تفاصيل هذا الأمر. نحن نتابع هذا الأمر عن كثب مع أصدقائنا الأمريكيين"

وأضاف نتنياهو: "نحن مستعدون دائمًا لاحتمالية أي عمل إيراني، وقبل كل شيء محاولة إعادة بناء برنامجهم النووي. لقد قلتُ إننا استأصلنا هذا السرطان. ورمان سرطانيان هددا وجودنا: سرطان البرنامج النووي لبناء قنابل ذرية، وسرطان خطة لإنتاج 20 ألف صاروخ باليستي فتاك، والتي تُشكل أيضًا تهديدًا وجوديًا".

خلال المقابلة، تطرق نتنياهو أيضًا إلى صفقة المختطفين، وما إذا كان سيوافق على صفقة جزئية: "أعتقد أن الأمر قد انتهى. لقد حاولنا، وقمنا بشتّى المحاولات، وقطعنا شوطًا طويلًا، لكن اتضح أنهم كانوا يخدعوننا فحسب، وعلى أي حال سيتركون في أيديهم العديد من المختطفين، أحياءً وأمواتًا".

وأضاف: "نريد الجميع، أريد الجميع، أحياءً وأمواتًا، ولهذا السبب نسعى جاهدين، ولا أقول إنني لن أكون مستعدًا لمناقشة ذلك، أريد إعادة الجميع كجزء من إنهاء الحرب، ولكن بشروط إنهاء حربنا".

وعقب قرار الكابنيت، وجّه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش انتقادات لاذعة له. ردّ نتنياهو قائلاً: "لقد شرحتُ جميع التحفظات على القرارات التي اتخذتها، وكانت عادةً من اليسار. وكانت هناك أيضًا تحفظات من اليمين. وكان هناك أيضًا أشخاص غادروا الحكومة من اليمين. أنا أستمع إلى آراء النخبة، لكنني في النهاية أتخذ القرار. أعتقد أنكم اليوم، بالنظر إلى الماضي، ترون أن كل قرار اتخذته كان صائبًا، ومبررًا، وحقق نتائج. أعتقد أنني هنا أيضًا لست متأكدًا من وجود أي اختلافات حقيقية في الرأي".