معركة صد لمنع حل الكنيست: توجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمتدينين الحريديم برسالة خلال النقاش في الكابينت المصغر - "هناك أمور يجب إنهاؤها"، هذا ما أفاد به هذا المساء (الأحد) مراسل الشؤون السياسية نداف إليملخ.

نتنياهو في الواقع يريد أن يمارس ضغطاً على أعضاء الكنيست الحريديم من خلال رؤساء الائتلاف الذين حضروا الجلسة، لكي لا يقوموا بحل الكنيست في نهاية المطاف. في الوقت نفسه، يدرك أن القرار في هذه المسألة لن يُتخذ يوم الأربعاء القريب، بل في القراءات اللاحقة – الثانية والثالثة، وأن هناك لا يزال وقت لهذا الأمر. ومع ذلك، رسالته المركزية للحريديم هي أننا في وضع أمني معقد. رسائل مشابهة تم نقلها إلى بيت الحاخام لاندو.

نذكّر أنه اليوم أفدنا بأن أحزاب الحريديم تعيد النظر في نيتها الدفع نحو حل الكنيست هذا الأسبوع. ويأتي ذلك في أعقاب رسائل نقلها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مفادها أنه يعمل على ضمان أغلبية لقانون التجنيد وسيطرحه بالفعل غدًا.

مصادر في الائتلاف تدعي أن رئيس حزب شاس، أريه درعي، قد أعلن بالفعل أنه لن يدعم هذا الأسبوع حل الكنيست في ظل جهود رئيس الحكومة. في الوقت نفسه، تعهد أيضًا رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست بوعز بيسموت، للحريديم بجلب القانون للتصويت في الهيئة العامة خلال أسبوع واحد فقط.

أعضاء الكنيست من حزب "ديجل هتوراه" تلقوا تعليمات مساء أمس من الحاخام لاندو "ألا ينجرفوا وراء ألعاب سياسية" وأن يدعموا حل الكنيست يوم الأربعاء القادم.