تفاصيل التحقيق مع المسؤول في مكتب نتنياهو حول قضية تسريب الملفات السرية

المسؤول الكبير في ديون رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تم استجوابه ليلة الخميس مع التحذير، هو يوناتان أوريش، وقد سمح بنشر اسمه مساء الجمعة، وتم إطلاق سراحه بشروط مقيدة. وبالإضافة إلى ذلك، تمت مصادرة حاسوبه المحمول بأمر من المحكمة.

ويشار الى أن اوريخ قدم شهادة مفتوحة للشرطة الليلة الماضية في قضية الوثائق السرية. وبأمر من المحكمة، صادرت الشرطة حاسوبه، في محاولة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول ما جرى في المكتب. على هامش القرار الخاص بشروط الإقامة الجبرية لفيلدشتاين، يبدو أنه خلافا لادعاءات نتنياهو ومكتبه بأن فيلدشتاين لم يعمل في المكتب، وفقا لشروط الاعتقال – الإبعاد من مكان عمله، اي قسم الاعلام في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

يشار الى أن المحكمة المركزية قررت في وقت سابق من يوم الجمعة إطلاق سراح المتحدث باسم رئيس الوزراء السابق إيلي فيلدشتاين ووضعه رهن الإقامة الجبرية بعد عطلة نهاية الأسبوع. وتريد الشرطة الاستئناف أمام المحكمة العليا. ويبدو أن النيابة العامة ستقدم بيان ادعاء في القضية.