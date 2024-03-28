نتنياهو يلتقي بعائلات الجنود المختطفين: "الضغط العسكري سيعيد أبناءنا"

الجيش الإسرائيلي يسيطر على شمال قطاع غزة وخانيونس استعدادًا للدخول إلى رفح

i24NEWS
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر صحفي في وزارة الامن في تل أبيب في 18 يناير 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر صحفي في وزارة الامن في تل أبيب في 18 يناير 2024Tomer Appelbaum/POOL

في لقاء مع عائلات الجنود الذين اختطفتهم حركة حماس، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن "استمرار الضغط العسكري القوي" هو الطريق الوحيد لاستعادة المختطفين. وجه نتنياهو خلال الاجتماع، الذي عقد بعد ظهر اليوم (الخميس)، رسالة تضامن ودعم للعائلات، مؤكدًا أن أبناءهم هم "أبطال إسرائيل" ومشددًا على التزامه بإعادة جميع المختطفين دون استثناء.

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وأشار نتنياهو إلى التقدم العسكري الذي أحرزته إسرائيل في قطاع غزة، بما في ذلك السيطرة على شمال القطاع وخانيونس، والاستعدادات الجارية للدخول إلى رفح، مؤكدًا على أهمية استخدام هذه "الأصول الاستراتيجية" بحكمة في المفاوضات لإعادة جميع المختطفين.

عقب اللقاء، عبر ممثل العائلات عن امتنانهم للوقت الذي خصصه نتنياهو لهم، رغم أن الاجتماع استغرق ساعة واحدة فقط، معربين عن أملهم في تحقيق تقدم ملموس نحو إعادة أحبائهم.

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