نتنياهو يلتقي بعائلات الجنود المختطفين: "الضغط العسكري سيعيد أبناءنا"

في لقاء مع عائلات الجنود الذين اختطفتهم حركة حماس، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن "استمرار الضغط العسكري القوي" هو الطريق الوحيد لاستعادة المختطفين. وجه نتنياهو خلال الاجتماع، الذي عقد بعد ظهر اليوم (الخميس)، رسالة تضامن ودعم للعائلات، مؤكدًا أن أبناءهم هم "أبطال إسرائيل" ومشددًا على التزامه بإعادة جميع المختطفين دون استثناء.

وأشار نتنياهو إلى التقدم العسكري الذي أحرزته إسرائيل في قطاع غزة، بما في ذلك السيطرة على شمال القطاع وخانيونس، والاستعدادات الجارية للدخول إلى رفح، مؤكدًا على أهمية استخدام هذه "الأصول الاستراتيجية" بحكمة في المفاوضات لإعادة جميع المختطفين.

عقب اللقاء، عبر ممثل العائلات عن امتنانهم للوقت الذي خصصه نتنياهو لهم، رغم أن الاجتماع استغرق ساعة واحدة فقط، معربين عن أملهم في تحقيق تقدم ملموس نحو إعادة أحبائهم.