استطلاع i24NEWS: هل يعتقد الجمهور الإسرائيلي أن فصل غالانت كان مبرراً؟

الدراما السياسية: أقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو،الثلاثاء، وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، وأعلن أنه سيستبدله بوزير الخارجية يسرائيل كاتس، وأثارت هذه الخطوة ردود فعل من مختلف الأطياف السياسية، i24NEWS ومعهد "مخزن الأدمغة" التابع للبروفيسور، تحققتوا من رأي الجمهور بشأن إقالة وزير الأمن في منتصف الحرب وتعيين كاتس بدله.

السؤال رقم 1: هل الإقالة مبررة؟

52% من الجمهور يعتقدون أن الإقالة لم تكن مبررة.

32٪ يعتقدون أنهم كانوا على حق.

16٪ لا يعرفون.

السؤال رقم 2: ما هو رأيكم في السبب الحقيقي للإقالة؟

وكما أفيد، ادعى رئيس الحكومة أن هذه كانت خلافات مهنية في الرأي حول إدارة الحرب، وأزمة ثقة شخصية بين الاثنين.

أغلبية الإسرائيليين – 49% – لا يعتقدون ذلك، ويعتقدون أن القرار كان سياسياً بحتاً – لإقرار قانون التجنيد ودعم الائتلاف.

يعتقد 28٪ أن السبب هو نقص الثقة الشخصية والتفاهم بينهما.

11% لا يعرفون.

السؤال رقم 3: ما رأيكم في بديل غالانت، يسرائيل كاتس؟

53% يعتقدون أن كاتس غير مناسب لهذا المنصب.

21% يعتقدون ذلك.

وأجاب 36% أنهم لا يعرفون.

السؤال الرابع: هل الإقالة تفيد أم تضر إدارة الحرب الجارية؟

48% يعتقدون أن هذه الخطوة ستكون ضارة.

23% يعتقدون أنه سيكون مفيداً.

13% يعتقدون أنه لن يكون له أي تأثير.

16% لا يعرفون.

تم إجراء الاستطلاع من قبل معهد"معهد الأدمغة" برئاسة البروفيسور يتسحاق كاتس، في 6 نوفمبر/تشرين ثاني، وشمل 502 مشاركًا من السكان الإسرائيليين البالغين (18+) في استطلاع عبر الإنترنت والهاتف: خطأ إحصائي: 4.4%.