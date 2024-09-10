نائب من الليكود: " إسرائيل لا ترتكب جرائم إبادة جماعية، لو كان الأمر بيدي كنت سأقوم بطرد الجميع من غزة"

عضو الكنيست نسيم فاتوري من الليكود أجرى مقابلة اليوم (الثلاثاء) مع نشرة الخامسة على i24NEWS، وتحدث عن الخطف، الدعوى في هاغ ومستقبل سكان غزة في "اليوم التالي".

وقال فاتوري بشأن المختطفين: "نحن نشعر بالألم للعائلات. الضغط على حماس سيرجع المختطفين. يمكن أن نقوم بصفقة، ولكن يجب أن نفهم أننا مصممون على هزيمة حماس وعدم العودة إلى حالة 6 أكتوبر. نحن نبذل كل ما في وسعنا لإعادة المختطفين - لكن لدينا اختلافات في الرأي حول الطريقة".

قال أيضا: "المختطفين لن يعودوا إذا خفضنا رؤوسنا أمام الإرهابيين الملعونين. لقد كانت حالات الرئيس يذهب لإجراء كبير لاستعادة المختطفين - وأخبرته أن سينوار سوف يقول له لا. كما تحدث عن "وثيقة سينوار" و"كيف كتب قائد حماس حول تشجيع التحريض ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأن هذا زاد حدة الاحتجاجات". يجدر التذكير أن جيش الدفاع الإسرائيلي أعلن أن الوثيقة لم تكتبها قائد حماس يحيى سينوار.

وحول طلب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية تسريع إصدار أوامر الاعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت: "لاهاي ليست ذات صلة. جنودنا هم الأكثر إنسانية على الإطلاق، والحقائق على الأرض تقول أنه لا يوجد إبادة جماعية - ولو كان الأمر بيدي لطردتهم جميعًا من هناك، فلماذا نبقيهم في حالة اختناق؟ نحن بحاجة إلى فتح بوابات مصر والأردن لهم، وكذلك فتح البحر أمامهم".