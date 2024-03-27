انتقادات في أحزاب الحريديم ضد نتنياهو: "يتلاعب بقانون التجنيد - لتأجيل الانتخابات حتى يعود ترامب إلى البيت الأبيض"

أزمة قانون التجنيد: أعربت الجهات المعنيّة في الأحزاب الدينية المتشددة عن انتقاداتها اليوم (الأربعاء) خلال محادثة مع i24NEWS على سلوك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بخصوص قانون التجنيد. "إنه يضيع حتى يتمكن من الخروج إلى الانتخابات بينما ترامب موجود في البيت الأبيض".

وأضافوا: "يعتمد علينا، ويطلق الألاعيب - عندما يكون كل هدفه عدم التعرض للاذلال في التصويت في الحكومة من قبل وزراء الليكود. إنه لا يفكر أبدًا في التشريع في الكنيست". صرح رئيس حزب متدين لـ i24NEWS قائلا: "يجب ألا يتأثروا أولئك الذين يدرسون التوراه. هذا يعني أننا لا نوافق على الأهداف في القانون. هذا يعني أننا، سواء في قرار الحكومة أو التشريع، لا نوافق على الأرقام الكبيرة التي ستؤدي إلى عقوبات ستضر أولئك الذين يدرسون التوراه".

ويشار الى أن المستشارة القانونية للحكومة ، جالي بهارا طالبت بإجراء تغييرات في القانون الذي يتضمن أهدافًا رقمية اليوم لتجنيد آلاف الحريدييم - وفقًا لهذه الأهداف سيتم زيادة العدد وتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم إذا لم يتمكنوا من تحقيق الهدف. إلى عقوبات شخصية بدلاً من عقوبات عامة على المدارس الدينية" ومع ذلك ، كما هو معروف ، أحزاب الحريديم لا توافق على ذلك ، وتهدد حتى بتفكيك الحكومة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف.

هم يقولون إن نتنياهو يقوم أيضا "يتضييع الوقت" فيما يتعلق بقانون التجنيد، وذلك بهدف التأكد من أن الانتخابات في إسرائيل ستُجرى بعد الخامس من تشرين ثاني/نوفمبر 2024 - تاريخ الانتخابات في الولايات المتحدة. وبحسب ما قاله المصدر لـ i24NEWS، يعتقد نتنياهو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المقرب منه، قد يفوز في السباق الانتخابي.

חיים גולדברג, פלאש 90

في أعقاب الرسالة التحذيرية التي أرسلت في وقت مبكر من هذا الأسبوع من قبل النائب العام إلى أمين الحكومة، عملت الائتلاف على تطوير خطة جديدة، تم نشر مسودتها أمس، ووفقًا لها، لن يزيد سن التجنيد عن 35. رداً على ذلك، أعاد وزير الدفاع بيني غانتز تأكيد موقفه وقال إنه يعارض أيضا خطة التجنيد المعدلة: "نحن نريد اتفاقات - ولكن هذه التي ستوفر حلا عادلا للتجنيد للجميع".

رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، النائب أفيغدور ليبرمان، كتب اليوم في حسابه على تويتر: "أتوقع من المحكمة العليا ألا تستسلم لكل المحاولات والمكائد التي يقوم بها نتنياهو، التي تهدف فقط إلى التهرب من العملية القانونية".

"ليس لنتنياهو أي نية حقيقية لتشريع قانون التجنيد المتكافئ، ولذلك أتوقع من المحكمة العليا أن تصدر حكما يأمر كل شاب عند بلوغه الثامنة عشر بالوقوف للخدمة العسكرية أو المدنية، بدون سيلين، بدون حيل، وبدون مكائد. دولة إسرائيل لا تحتاج إلى الاستمرار في تمويل أولئك الذين يختارون عدم تحمل العبء - انتهت عصر الأشخاص الذين يتهربون من الواجبات".

نذكر أن الائتلاف يعمل على صياغة جديدة لقانون التجنيد، وذلك بعد أن أعلنت المستشارة القانونية للحكومة جالي بهيرب-ميارا أن هذا البند يشجع على وجود صعوبات قانونية كالمساواة وحرية المهنة. رفضت الحكومة مناقشة الصياغة الجديدة للمسودة "حتى موعد غير معروف" - ومن هنا الاتهامات بـ"تأجيل النهاية" من جانب الأطراف الحريدية.