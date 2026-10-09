تسود حالة من التوتر بين صفوف الطلاب العرب في جامعة "بار إيلان"، وذلك على خلفية الكشف عن مخطط عنصري صدرت عن أحد المحاضرين في الجامعة.

وقد أفاد ممثل الحركة الطلابية خلال لقاءه مع فرات نصار عن حادثة بار ايلان بأن هذه الحادثة تشكل منحنى خطيراً يتجاوز مظاهر العنصرية التقليدية، ليوضح وجود عنصرية ممنهجة حتى داخل أروقة الأكاديميا والطواقم التعليمية.

استهداف الطلاب العرب: يشكل الطلاب العرب نحو 10% من إجمالي طلبة الجامعة، ويعانون من بيئة عامة متوترة، لا سيما مع تصاعد الخطاب اليميني المتطرف.

سلوك المحاضر والتعامل السابق: أشار ممثل الجبهة الطلابية إلى أن العديد من الطلاب المقيدين في مساقات هذا المحاضر تعرضوا لمواقف عنصرية وفاشية متكررة قبل تكشف تفاصيل المخطط.

انتقاد موقف إدارة الجامعة: واجهت إدارة جامعة "بار إيلان" انتقادات حادة بسبب ما وُصف بـ "الرد الباهت والهزيل"، حيث تخلى بيانها الأول عن ذكر المجتمع العربي أو الإشارة الصريحة للطلاب العرب المتضررين من هذا التحريض.

خطوات عملية وعريضة احتجاجية:

ورداً على موقف الإدارة، أطلقت الحركات الطلابية ("الجبهة الطلابية" و"جفرة") حملة توقيعات وعريضة تحت شعار "حرم جامعي خالٍ من السلاح والارهاب". وجمعت العريضة أكثر من 400 توقيع من الطلاب العرب خلال 30 ساعة فقط، وتم تقديمها رسمياً إلى إدارة الجامعة للمطالبة باتخاذ إجراءات فعلية وحاسمة لحماية الطلبة