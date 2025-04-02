"قطر جيت"|| نتنياهو يدافع عن مستشاره اوريخ ويتهم رئيس الشاباك بتلقي فوائد باهضة من قطر

نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يدافع فيه عن مستشاره يوناتان أوريخ، الذي اعتقل في قضية قطر جيت، والتي وصفها بـ”القضية المزيفة”. وهاجم نتنياهو رئيس الشاباك رونين بار وقال إنه "حصل على فائدة فيمتها آلاف الدولارات من قطر".

وبحسب نتنياهو "يقولون إن أوريخ أشاد بقطر. ومن حقيقة أشاد بقطر هو رئيس المعارضة لابيد الذي التقى بمسؤول قطري فقط في يناير/كانون الثاني، وعاد وأشاد بهم على الدور المهم الذي يلعبونه. كما قال رئيس الحكومة إن بيني غانتس، بصفته رئيس شركة " البعد الخامس"، زار قطر وحاول أن يبيع لها معدات تكنولوجيا المعلومات العسكرية، بموافقة مفوض الشرطة في ذلك الوقت".

وأضاف أن رئيس الشاباك بار نفسه، الذي عاد من جولات المفاوضات مع حماس في قطر، أشاد بها على دورها الإيجابي. وذكر أيضًا أن بار تمت دعوته إلى كأس العالم بتكلفة آلاف الدولارات. وأوضح نتنياهو أيضًا أن أوريخ يعمل مستشارًا سياسيًا له في الليكود ولم ينكشف "لأي مواد استخباراتية سرية".

وقال الشاباك ردا على الفيديو: "في إطار الاستعدادات الأمنية لكأس العالم في قطر، تم إنشاء منظمة دولية غير حكومية بقيادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والتي عملت بلا كلل لأسابيع عديدة من أجل سلامة الإسرائيليين الذين استضافهم المونديال. وخلال المونديال، تمت رحلة عمل مهنية قصيرة قام بها رئيس الموساد ورئيس الشاباك ورئيس الاستخبارات العسكرية، إلى جانب مسؤولي العمل من المنظمات، بموافقة رئيس الحكومة، من أجل التدقيق بأنشطة المنظمات والحفاظ على سلامة الإسرائيليين في الساحة من التهديدات".

"وفي هذا الإطار، عقدت اجتماعات عمل مع المسؤولين المهنيين وكبار المسؤولين، تم عقد بعضها، بناء على طلب البلد المضيف، في ملعب كرة القدم الذي أقيمت فيه المباريات. الأمر لا يتعلق بمشاهدة المباراة، بل بجولة وسلسلة من اللقاءات التي جرت جزئيا في الملعب خلال مباريات المونديال، وأي محاولة لرسم صورة مختلفة لا أساس لها من الصحة".