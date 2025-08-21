على خلفية الاحتجاجات المتوقعة: الشرطة الإسرائيلية غير مستعدة لحفل زفاف نجل بنيامين نتنياهو

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية الاحتجاجات الكبيرة المخطط لها لحفل زفاف أفنر نتنياهو يوم الأحد القادم، أفادت i24NEWS العبرية أن الشرطة ليست على علم بالحدث - ولا تستعد له وفقًا لذلك.

بعد أن تأجل الزفاف مرتين - آخر مرة بسبب الحرب مع إيران - من المتوقع أن يُقام يوم الأحد في مزرعة رونيت. خلال الأسبوع الأخير، ظهرت دعوات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من نشطاء احتجاج، للحضور والتشويش على الحدث.