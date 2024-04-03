رئيس الشاباك عن المظاهرة العنيفة في القدس :"يمكن أن تؤدي إلى أماكن خطيرة"

أدلى رئيس جهاز الأمن العام-الشاباك رونين بار صباح اليوم بتصريحات غير عادية حول المظاهرة أمس في مدينة القدس، والذي اقتحم خلالها عدد من المتظاهرين حواجز بالطريق الى مقر رئيس الحكومة ليلة الثلاثاء وقال إن "هذا اتجاخ مثير للقلق يمكن أن يؤدي الى أماكن خطيرة لا ينبغي الوصول إليها".

وإضاف بار :"الحديث العنيف على الشبكة وقسم من المشاهد التي رأيناها الليلة في القدس، تتجاوز قواعد الاحتجاج المقبولة، تلحق الضرر بالقدرة على الحفاظ على النظام العام، يمكن أن تؤدي الى احتكاك عنيف مع قوات الأمن وإعاقتها عن عملها، ومضايقتهم بداء مهامهم وحتى أنها تمس بشخصيات عليها حراسة. يوجد خط واضح بين الاحتجاج الشرعي والاحتجاج العنيف وغير القانوني".

وتطرق الوزير غانتس الى المظاهرة وقال إنه "يجب علينا عدم قبول أي عنف من أي جهة، ممنوع تجاهل تعليمات الشرطة واختراق الحواجز كما رأينا ليلة أمس في القدس". وأضاف غانتس :"قوة الجيش الإسرائلي وروح القتال هي عنصر هام بقدرته على الانتصار في الحرب- لكن وحدة الشعب هي مفتاح مستقبلنا، الاحتجاج أمر شرعي ، الألم هو أمر مفهوم، لكن القانون وقوانين اللعبة يجب الحفاظ عليها".

من جانبه كتب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت عبر حسابه في تويتر :"أدين بشدة الأنشطة العنيفة ضد رئيس الحكومة. إن مظاهر العنف ضد رئيس الحكومة هي خطيرة كل الوقت، وخصوصا وقت الحرب، مضايقة رجال الشرطة والشاباك خلال أدائهم مهامهم هذه الأيام تعرض أمننا للخطر، علاوة على وحدتنا، التي هي شرط لاستمرار وجودنا".