سموتريتش: "لا يجب أن يشكل الاتفاق مع السعودية أفقًا لدولة فلسطينية" وليبرمان يؤيد "تهجير الغزيين"

عقد الحزب، اليوم (الاثنين)، اجتماعه الأسبوعي في الكنيست، على خلفية صفقة إطلاق سراح المختطفين التي يتم التفاوض بشأنها مع حماس. دعا رئيس حزب يسرائيل بيتنو، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، مصر إلى استيعاب سكان غزة في أراضي شبه جزيرة سيناء: "الحل الحقيقي لقطاع غزة موجود في مصر، وعلى المصريين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون ادامة المشكلة أو حل المشكلة. لا يدور الحديث عن ترانسفير، فمدينة رفح مقسمة بين إسرائيل ومصر، وهؤلاء هم نفس الأشخاص، ونفس العائلات".

وتمنى رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو النجاح في زيارته للولايات المتحدة، وأضاف: "نحن في فترة اللياقة السياسية والعملياتية، والرياح الداعمة من إدارة ترامب والإنجازات التي تحققت على الأرض لمقاتلينا، تمنحنا أفضلية كبيرة على أعدائنا وتضعنا في نافذة الفرص".

Yonatan Zindel/Flash 90

وأضاف أن "مسؤولية رئيس الوزراء هي الاستفادة من هذه الرياح الداعمة من أجل مصلحة البلاد وعدم الاستسلام لضغوط الائتلاف". ودعا غانتس نتنياهو إلى إعادة المختطفين ومن ثم العمل على استبدال حكم حماس في قطاع غزة. "المسؤولية الأكثر مباشرة وإلحاحاً هي إعادة جميع المختطفين إلى ديارهم - حتى آخر مختطف" ودعا الى استغلال الفرصة واستبدال حكم حماس ونزع السلاح من قطاع غزة.

Haim Goldberg/FLASH90

وتمنى غانتس النجاح لرئيس الأركان المنتخب إيال زمير، وأعرب عن ثقته في أنه سيعمل على تجنيد مجتمع الحريديم أيضًا. يجب على الجيش الإسرائيلي تجنيد إخواننا الحريديمح وبدء نموذج تجنيد جديد من رفع عتبة التعبئة. يتمتع رئيس الأركان القادم بخبرة واسعة في بناء القوة. وليس لدي أدنى شك في أنه سيلبي الاحتياجات الأمنية للدولة والمجتمع الإسرائيلي".

ولاحقا، عُقدت جلسة الصهيونية الدينية، الذي أشار في افتتاحها رئيس الحزب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وصفقة المختطفين، وتعيين إيال زمير رئيسا جديدا للأركان. : "إن فرحة عودة كل مختطف كبيرة جدا وتحرك كل إسرائيلي وكل يهودي، ولكن في نفس الوقت لا يمكن تجاهل الأثمان والمناظر الصعبة التي نراها في غزة، مشاهد إن حماس تظهر حكمها وسيطرتها على الأراضي، وتظهر القسوة والكراهية لإسرائيل، وتعطش الكثير من سكان غزة الذين يدعمون حماس للدماء".

وأضاف سموتريتش أن "تعيين رئيس هيئة الأركان يجب أن يأتي معه استبدال خلية النحل من الجنرالات في هيئة الأركان العامة. يجب تعيين ضباط هجوميين أثبتوا أنفسهم تحت النار في هذه الحرب، وتنويع هيئة الأركان العامة وضمان اختلاف الآراء والتفكير السليم والعصف الذهني، وفوق كل شيء، التحرر من مفهوم أوسلو المشلول والتغيير الكامل في مفهوم القتال وبناء قوة الجيش الإسرائيلي."