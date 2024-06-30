حزبا العمل وميرتس يتوحدان في إطار حزب "الديموقراطيين"

أعلن فريق اتصال حزب العمل بقيادة رئيس الحزب ونائب رئيس الأركان السابق يائير جولان، وفريق اتصال ميرتس بقيادة الأمين العام للحزب تومر رزنيك، مساء اليوم (الأحد) عن توصلهما إلى اتفاق، يتم بموجبه الاتحاد في حزب يسمى "الديمقراطيون"، خلافاً لما حدث في الماضي، فهو ليس "كتلة فنية" - بل خطوة تنتج حزباً كبيراً واحداً. وكما أفيد فإن هذا الاتحاد ليس كما في الماضي "كتلة تقنية"، إنمت خطوة يتم من خلالها إنتاج حزب واحد كبير.

وجاء في البيان الذي نشروه ما يلي: "ليس كما كان الحال في الماضي، هذه ليست "كتلة فنية"، ولكنها عملية تاريخية تنتج، أخيرًا، حزبًا واحدًا كبيرًا وموحدًا، حزبًا ديمقراطيًا ليبراليًا صهيونيًا سيكون بيتا سياسيًا لجمهور كبير في إسرائيل، لأولئك الذين يخرجون للدفاع عن صورة وشخصية الدولة وهيئات المجتمع المدني التي تسعى إلى خلق مجتمع أفضل وأكثر صحة".

وبموجب الاتفاق، سيتم اختيار القائمة الحزبية الجديدة للكنيست في انتخابات تمهيدية ديمقراطية من قبل أعضاء الأحزاب الجديدة والأعضاء الجدد الذين سينضمون إليها. وجاء في ما يلي: "على غرار ضمان التمثيل الجنساني أو القطاعي، ستكون هناك آلية لضمان تمثيل يضمن أنه حتى المركز الرابع في القائمة سيتم إدراج ممثل واحد على الأقل من ميرتس، حتى المركز الثامن ممثل واحد آخر على الأقل، وكذلك حتى المركزين الثاني عشر والسادس عشر.

كما سيتم توفير ضمان التمثيل بمعدل مماثل في مؤسسات الحزب الجديد. كما سيتم إضافة كتل ميريتس البلدية - وهي جزء كبير من القوة الإقليمية للحزب - إلى الحزب وستصبح أيضًا كتل تمثيلية". الحزب الموحد مع الكتل العمل في السلطات المحلية سيتم بناء الحزب الموحد على أساس قيم حزب العمل والإرث التاريخي والأيديولوجي والتنظيمي لمؤسسيه، مؤسسي الدولة وقواعدها الأمنية. "