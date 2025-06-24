ضجة في الكنيست خلال مناقشة إقالة النائب أيمن عودة

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افتتحت لجنة الكنيست صباح اليوم (الثلاثاء) جلسة استماع بشأن طلب عزل النائب أيمن عودة (الجبهة- العربية للتغيير) - على خلفية تصريحاته على منصة "إكس" خلال حرب إسرائيل وايران. وخلال النقاش هاجم النائب أعرب النائب أوشر شيكاليم من الليكود النواب العرب بشدة، قائلاً: "لو كانوا في دولة أخرى لشنقواكم، فرقة الإعدام رمياً بالرصاص كانت ستقوم بذلك".

علّق عضو الكنيست جلعاد كاريف على هذا الأمر لرئيس اللجنة قائلاً: "لقد صدرت تصريحاتٌ غير مناسبة تُفيد بأنه من المناسب إعدام أعضاء الكنيست، هذا ما قيل للتو". في بداية النقاش، لوحظ توترٌ بين أعضاء الائتلاف والمستشارة القانونية للكنيست، التي ادّعت أن العملية القانونية تقتصر على التصريح المُحدد الذي عرض في الطلب الرسمي، ولم يشمل تصريحاتٍ أخرى لأيمن عودة.

احتجّ أعضاء الكنيست اليمينيون على هذا التقييد، قائلين: "لم نجد مثل هذا البند في القانون. نطالب بعزله على كل تصريح وكل منشور ينشره".

افتتح رئيس لجنة الكنيست، عضو الكنيست أوفير كاتس (الليكود)، النقاش بهجوم لاذع على عودة: "إنه الجبهة الثامنة لدولة إسرائيل. بينما يقاتل الجنود على سبع جبهات، يجب تطهير الجبهة الثامنة. لم يفعل أيمن عودة شيئًا لعرب إسرائيل - إنه فقط يدعم أعداءنا. لو عبّر عن نفسه بهذه الطريقة في سوريا، لشنقوه في ساحة المدينة".

أشار عضو الكنيست كاتس، من بين أمور أخرى، إلى أن عودة رفض إدانة حماس وحزب الله منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأيد تعليق خدمة ضباط الشرطة العرب، وظهر في مظاهرة قال فيها: "غزة انتصرت، وستنتصر غزة". كما زعم أنه "في الأسبوع الماضي وقف في الجلسة العامة وهاجم قرار محاربة إيران".

النقاش في اللجنة مستمر ومن المتوقع أن يثير ضجة أيضاً في الأيام القادمة.