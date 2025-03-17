استطلاع i24NEWS: هل يدعم الجمهور الإسرائيلي قرار نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك؟ | البيانات الكاملة

بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنهاء مهام رئيس الشاباك رونين بار، أظهر استطلاع أجراه معهد "ميندبول" وبث اليوم (الاثنين) على قناة i24NEWS العبرية أن 43% من الجمهور يعارض القرار.

في المقابل، يؤيد ذلك 35%، وأجاب 22% من أفراد العينة بأنه ليس لديهم رأي أو إجابات أخرى. أغلبية التأييد لإقالة رئيس الشاباك بحسب التصويت السابق: 86% من مصوتي يهدوت هتوراة، 65% من ناخبي الليكود، 68% من ناخبي شاس، 62% من ناخبي الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت.

تم إجراء استطلاع i24NEWS اليوم (17 مارس) من قبل معهد "معهد الأدمغة" "ميندبول" برئاسة البروفيسور يتسحاق كاتس، من بين 504 مشاركًا من السكان الإسرائيليين البالغين (18+)، عبر الإنترنت والهاتف: 4.4%