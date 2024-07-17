هل نحن بصدد اتحاد سياسي جديد في إسرائيل؟ توثيق لقاء بين ليبرمان ونفتالي بينيت في تل أبيب

على خلفية احتمال خوض انتخابات مشتركة بين مختلف قوى اليمين، التقى أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب يسرائيل بيتنو، صباح اليوم (الأربعاء) أمام الجميع برئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت في أحد مقاهي تل أبيب.

لم يحاول الاثنان إخفاء موضوع الاجتماع وإنما أصدروا بيانًا مشتركًا حول هذا الأمر. يجدر بالذكر أن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" قدر في بداية هذا الأسبوع أن الكنيست سيتم حلها خلال بضعة أشهر.

وقال ليبرمان إن "رئيس الحكومة يعتزم حل الكنيست بنفسه في تشرين ثاني/نوفمبر. وحتى الآن لم يبدأوا العمل على ميزانية الدولة، التي من المفترض أن توضع على طاولة الحكومة في آب/أغسطس".