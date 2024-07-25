الكنيست تصادق على صلاحيات إضافية لوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير تتعلق بالبناء الغير مرخص

مع اقتراب نهاية الدورة الصيفية: صادقت الهيئة العامة للكنيست الليلة (الخميس)، على عدد من مشاريع القوانين، من بينها نقل الوحدة القطرية لمراقبة البناء من وزارة المالية إلى وزارة الأمن القومي. ويأتي هذا الانتقال بعد طلب الوزير إيتمار بن غفير، وكذلك في أعقاب الاتفاقات الائتلافية بين الليكود وعوتسما يهوديت. وأيد 55 عضو كنيست الموافقة على النقل، مقابل 51 عارضوا ذلك.

في غضون ذلك، صادقت الجلسة العامة الليلة بالقراءة الأولى على مشروع قانون مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان. وأيد الاقتراح 53 عضو كنيست، مقابل 48 عارضه. وبعد إقراره بالقراءه الأولى بالجلسة العامة، سيتم تحويله إلى لجنة الدستور لمناقشته.

ويقترح مشروع القانون أن يتم تقديم مرشح لمنصب مفوض لشكاوى الجمهور ضد القضاة من قبل وزير العدل أو عشرة أعضاء كنيست، وأن يتم اختيار المفوض في الجلسة العامة للكنيست، باقتراع سري. في حالة تقديم مرشحين أو أكثر، ستكون هناك حاجة إلى أغلبية خاصة تبلغ سبعين عضو كنيست. وتسعى التسوية المقترحه إلى استبدال الترتيب القائم حالياً، والذي بموجبه يتم تعيين المفوض من قبل لجنة اختيار القضاة، بناءً على اقتراح كل من وزير العدل ورئيس المحكمة العليا.

ببالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة الليلة على اقتراح "قانون الاتصالات" الذي تقدم به عضو الكنيست يانون أزولاي ومجموعة من أعضاء الكنيست الآخرين في القراءة الثانية والثالثة. وأيد الاقتراح 60 عضو كنيست، مقابل 53 عارضه. يسعى مشروع القانون إلى تنظيم مسألة تقييد وحجب خدمات بيزك، ومعدات راديو الهاتف المحمول ومعدات الاتصالات من قبل مزود مرخص، بناءً على طلب المشترك. ويقترح مشروع القانون السماح للمشترك بمطالبة صاحب الترخيص بتوفير خدمات الاتصال لتقييد المشترك من خلال الاتصال بأرقام هواتف معينة.

كما وافقت الجلسة العامة على مقترح "قانون المترو" في القراءة الثانية والثالثة. ويتضمن مشروع القانون ترتيبات تكميلية للترويج لمشروع المترو.

وفي نهاية الجلسة العامة، تمت الموافقة على مقترح "قانون المكتبات العامة" في القراءة الثانية والثالثة. ويقترح مشروع القانون استبدال قانون المكتبات العامة بقانون جديد يتكيف مع الوضع الفعلي وينظم قضايا إضافية، بما في ذلك تعيين مجلس المكتبات العامة وتحديد مهامه وكذلك تحسين وتنظيم عمله