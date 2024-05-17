استطلاع جديد يظهر تراجع معسكر الدولة وصعود الليكود وسط تصاعد التوترات في غزة والشمال

أظهر استطلاع جديد أجرته صحيفة "معاريف" بالتعاون مع مركز أبحاث لازار، بقيادة الدكتور مناحيم لازار، تراجع معسكر الدولة بمقعدين ليصل إلى 30 مقعداً، بينما ارتفع حزب الليكود بفارق مقعدين ليصل إلى 19 مقعداً. يأتي هذا الاستطلاع في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح وشمال قطاع غزة، واستمرار إطلاق النار، والجمود في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، والنقاش حول "اليوم التالي" في قطاع غزة، وتفاقم حرب الاستنزاف في الشمال.

توزيع المقاعد

وأظهر الاستطلاع أن حزب "يش عتيد"، و"إسرائيل بيتنا"، و"الصهيونية الدينية"، و"ميرتس"، و"رعام" يزدادون قوة بفارق مقعد واحد لكل منهم، بينما يتراجع حزب "شاس" في عدد المقاعد، وينخفض حزب العمل إلى ما دون نسبة التعطيل. كما أشار الاستطلاع إلى أن حزبي "الأمل الجديد" و"BLD" لن يتمكنا من اجتياز نسبة الحسم هذا الأسبوع. في المجمل، تعزز الائتلاف بمقعدين ليصل إلى 49 مقعداً، بينما انخفضت المعارضة بمقعدين لتصل إلى 61 مقعداً.

تأييد لرئاسة الوزراء

فيما يتعلق برئاسة الوزراء، حصل بيني غانتس على نسبة تأييد بلغت 45%، مقارنة بـ 35% لبنيامين نتنياهو، مما يعكس تضييق الفجوة بينهما من 12% في الاستطلاع السابق إلى 10% في هذا الاستطلاع. بين ناخبي الليكود، حصل غانتس على 17% مقابل 69% لنتنياهو، بينما بين ناخبي "يش عتيد" حصل غانتس على 83% مقابل 0% لنتنياهو، وفي معسكر الدولة حصل غانتس على 85% مقابل 5% لنتنياهو.

آراء حول "اليوم التالي" في غزة

أظهر الاستطلاع أن حوالي نصف الإسرائيليين (48%) يؤيدون تصريحات وزير الدفاع يوآف غالانت بشأن "اليوم التالي" في قطاع غزة، مقارنة بـ 34% يبررون تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو بأن الحديث عن الوضع بعد الإطاحة بحماس لا جدوى منه. بين ناخبي اليمين، أيد 84% نتنياهو، بينما أيد 76% من ناخبي يسار الوسط غالانت. أما بين ناخبي الأحزاب العربية، فقد أيد 50% غالانت، مقابل 4% فقط أيدوا نتنياهو.

تفاصيل الاستطلاع

شارك في الاستطلاع، الذي أجري يومي 15 و16 مايو، 523 شخصًا، يشكلون عينة تمثيلية من السكان البالغين في إسرائيل، من اليهود والعرب. وبلغ الحد الأقصى لخطأ أخذ العينات في الاستطلاع 4.4%.