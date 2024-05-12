قائد الجيش الإسرائيلي :"أتحمل فشل السابع من أكتوبر" وهرتسوع يلقي كلمته بثوب ممزق

أعلن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي عن تحمله مسؤولية "الفشل في السابع من أكتوبر" جاء هذا خلال كلمته في مراسم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى في المعارك وضحايا العمليات العدائية على جبل هرتسل يمدينة القدس والتي انطلقت الساعة الثامنة مساء اليوم مع اطلاق صافرات الحداد في كافة أنحاء إسرائيل، كما ألقى الرئيس الإسرائيلي كلمته مع ثوب ممزق متوجها الى عائلات المختطفين "لن نسكت حتى تعودوا".

وفي كلمته قال هاليفي:"كقائد للجيش الإسرائيلي في الحرب أتحمل بذلك بأن الجيش الإسرائيلي فشل يمهمته للدفاع عن مواطني إسرائيل في السابع من أكتوبر، أنا أحني رآسي احتراما لذكرى المواطنين الذي لم نتمكن من إنقاذهم، وزملائنا من أعضاء الصفوف الاحتياطية وقوات الأمن وقتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا منذ اندلاع الحرب وحتى اليوم".

وأضاف "أنا القائد الذي أرسل أبنائكم وبناتكم الى المعركة التي لم يعودوا منها والى المواقع التي خطفوا منها، أحمل معي يوميا ذكرى الذين سقطوا، وأنا المسؤول عن تقديم الأجوبة على الأسئلة التي تقض مضاعكم يوميا".

الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ صعد الى المنصة مع ثوب ممزق وقال :"هذا العام ليست نفس صافرات الحداد، هذا العام أضيفت صافرة جديدة بدأت الساعة 6:29 في السابع من أكتوبر".

وتابع :"أقف هنا بثوب ممزق يرمز الى الحداد وألم شعب كامل في هذا العام- عام حداد وطني. أتوجه الى المختطفين وعائلاتهم- نحن لا ننسى ولا لحظة أنه لا يوجد أعظم من وصية فداء الأسرى. لن نسكت حتى تعودوا، ولا مرة أردنا أو اخترنا هذه الحرب أو غيرها. لكن في كل مرة يسعى فيها أعداءنا لتدميرنا، لن نلقي سيوفنا".