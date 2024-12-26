المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تأمر الشرطة فتح تحقيق ضد سارة نتنياهو

أمرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية والنائب العام اليوم الخميس الشرطة الإسرائيلية بفتح تحقيق بشبهات مضايقة شاهد وتشويش إجراءات قضائية على ضوء نتائج التحقيق الاستقصائي الذي عرض في برنامج "عوفداة" على القناة 12 الخميس الماضي.

وعرض التحقيق الاستقصائي أدلة على أن زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية سارة نتنياهو وقف على ما يبدو من وراء مظاهرات أمام منزلي المدعية العامة في قضية نتنياهو ليئات بن آري، والشاهدة المركزية هداس كلاين.

ويشار الى أنه في وقت سابق اليوم نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية شريط فيديو من أربع دقائق أدان فيه التحقيق وتعامل الإعلام مع زوجته ، وقال نتنياهو "من منطلق أن التهم التي لا أساس لها ضدي تنهار يوما بعد يوم في المحكمة وستنهار أكثر لاحقا. في هذه الأيام، وجد اليسار ووسائل الإعلام هدفا قديما جديدا، فهم يهاجمون بلا رحمة زوجتي سارة، جهاز دعامة حياتي".