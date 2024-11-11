على خلفية الحرب: نتنياهو يقدم طلبات لتأجيل شهادته بعدد من الملفات

كما نشر في i24NEWS: قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلبا لتأجيل شهادته في عدد من الملفات المتهم فيها، على خلفية الحرب متعددة الساحات. ومن المقرر أن تبدأ شهادة نتنياهو في الثاني من ديسمبر/كانون الأول. وتقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بطلب تأجيل انطلاق تقديم شهادته لمدة شهرين ونصف. وبناء على الطلب: حددت المحكمة جلسة استماع في هذا الشأن يوم الأربعاء.

الفهم الكامن وراء توقيت الطلب، على الرغم من أن خطة تقديم الطلب كانت قائمة منذ فترة طويلة، هو أن الحديث عن تفكير تكتيكي لمنع حدوث موقف يتم فيه تقديم الطلب مبكرًا جدًا، وسيؤدي إلى عدم موافقة القضاة على الطلب كاملاً، ومن ناحية أخرى، عدم تقديمه في اللحظة الأخيرة بشكل يدفع القضاة إلى رفض الطلب على أساس أن نتنياهو وضعهم أمام حقيقة منتهية.

في غضون ذلك شوهد رئيس طاقم نتنياهو تساحي برافرمان والناطق باسمه يوناتان اوريخ في مكتب المحامي عميت حداد قبل اسبوعين. وبحسب المعلومات التي وصلت الى i24NEWS، فإن الاثنين لم يأتا على خلفية قضية البروتوكولات ولا على خلفية قضية تسريب الوثائق، بل لتنسيق جدول نتنياهو مع جدول محامي دفاعه، وتنسيق طلب التأجيل في المحاكمة التي من المتوقع، كما ذكرنا، تقديمها الأسبوع المقبل.

في الوقت نفسه، وبعد عمليات الفحص المختلفة التي أجراها الشاباك مع إدارة المحاكم، تبين أنه لا توجد محكمة في القدس تلبي الشروط الأمنية لنتنياهو، ولكن هناك قاعتان تحت الأرض في المحكمة المركزية في تل أبيب التي تناسب الشروط. لكن تغيير مكان الجلسة يتطلب قرارا قضائيا من قبل هيئة القضاة، ومن وجهة نظرهم، طالما لم يتم تقديم طلب رسمي من نتنياهو – فإنهم لا ينوون مناقشته.