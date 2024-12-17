السبب الحقيقي لتأجيل شهادة نتنياهو في محاكمته

ألغيت شهادة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في محاكمته اليوم (الثلاثاء) بناء على طلبه، بعد مناقشة قصيرة خلف أبواب مغلقة في جلسة الاستماع التي عقدت أمس. ويوضح المحلل القانوني لقناة i24NEWS، أفيشاي غرينزيغ، أن المبرر الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية وبناء عليه وافق القضاة على إلغاء شهادته هو زيارته مع وزير الأمن ورئيس الأركان الى جبل الشيخ.

Minister of Defense Communications

وخلال الزيارة إلى قمة الجبل، قال وزير الأمن يسرائيل كاتس: "إن قمة جبل الشيخ هي عيون دولة إسرائيل لتحديد التهديدات القريبة والبعيدة. نحن هنا ننظر إلى حزب الله في لبنان على اليمين، ودمشق على اليسار - وفي الجهة المقابلة نرى دولة إسرائيل. الجيش الإسرائيلي موجود هنا لحماية بلدات هضبة الجولان ومواطني دولة إسرائيل من أي تهديد، من أهم مكان للقيام بذلك".

وأضاف الوزير: "سنبقى هنا وفق ما يتطلب الأمر، فوجودنا هنا في قمة جبل الشيخ يعزز الأمن ويضيف بعدا للمراقبة والردع لمعاقل حزب الله في البقاع بلبنان، كما يضيف بعدا للردع ضد المعارضة في دمشق الذين يزعمون أنهم يقدمون وجهاً معتدلاً لكنهم ينتمون إلى التيارات الإسلامية الأكثر تطرفاً".

Yossi Zeliger

وكما ذكرنا، فإن نتنياهو تلقى أمس مذكرة أثناء الجلسة تطالب فيها إلغاء جلسة اليوم. وأعقب ذلك مناقشة قصيرة خلف الأبواب المغلقة. وفي صيغة قرار الأمس، كتب القضاة: "بعد سماع الأطراف ونظراً لوجود ظروف استثنائية، لن نعقد الجلسة غداً وستكون الجلسة القادمة يوم الأربعاء".

ويأتي طلب نتنياهو كما تذكرون في ظل نشر i24NEWS الذي كشف فيه أن نتنياهو سيحاول إبطاء وتيرة شهادته. وكشف أنه بسبب الوضع الأمني، سيقدم طلباً للإدلاء بشهادته بصورة أقل - كما نعلم، من المفترض أن يشهد ثلاث مرات أسبوعياً خلال الأسابيع القليلة القادمة - وبالتالي تمديد المحاكمة لمزيد من الوقت. وبحسب النشر، سيحاول نتنياهو تقديم طلبه خلف أبواب مغلقة، وليس كبيان علني.