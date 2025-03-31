بعد اعتقال اثنين من مستشاريه على خلفية "قطر جيت" نتنياهو يستعد اليوم لإدلاء شهادته

من المقرر أن يدلي اليوم الإثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته في قضية "قطر جيت" في مكتبه بالقدس، بموافقة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا. تأتي هذه الخطوة في أعقاب الإعلان قبل سويعات عن اعتقال مستشاري رئيس الوزراء، إيلي فيلدشتاين ويوناتان أوريخ، المتورطين وفق الشبهات بالتعامل مع مسؤولين في قطر.

ووفقا للمعطيات الواردة، يُشتبه في أن فيلدشتاين وأوريخ متورطان في جرائم الاتصال بعميل أجنبي، وغسيل الأموال، وتلقي الرشوة، والاحتيال وخيانة الأمانة، ومن المتوقع أن تطلب الشرطة تمديد احتجازهما. وجاء قرار استدعاء رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته خلال التحقيق معهما، بهدف منع أي خلل في التحقيق.

Avshalom Sassoni/Flash90

ووصف حزب الليكود في بيان اعتقال أوريخ بأنه "مستوى جديد من الانحدار في المطاردة السياسية للإطاحة برئيس وزراء يميني ومنع إقالة رئيس الشاباك الفاشل". وأشاروا إلى أن ذلك يشكل "محاولة لترهيب أوريخ وحمله على الإدلاء بشهادة زور ضد رئيس الوزراء". من جانبه، نفى أوريخ تورطه في القضية عبر محاميه.

كما تم النشر في وقت سابق من نهار اليوم أن التحقيق يجري أيضا مع مع رجل أعمال وصحفي في قضية "قطر جيت" للاشتباه في اتصاله بعميل أجنبي، وتربطه مع فلدشتيان علاقات عمل. وتم استدعاء الصحفي في البداية للإدلاء بشهادته علناً، وتحوّل بعد ذلك إلى إلى استجواب تحت التحذير. ويُشتبه في أنه تواصل مع عميل أجنبي بعد أن زعم أنه توسط بين فيلدشتاين ورجل الأعمال الإسرائيلي جيل بيرغر، الذي اعترف مؤخرًا بتحويل أموال من أحد جماعات الضغط الحكومية القطرية إلى فيلدشتاين.

Yonatan Zindel/Flash 90

تم اعتقال أوريخ وفيلدشتاين للتحقيق قبل نحو أسبوع على خلفية فضح علاقاتهما مع قطر من داخل مكتب رئيس الوزراء، حيث تم نشر تسجيلات على قناة هيئة البث الرسمية "كان "11، التي اعترف فيها رجل الأعمال بيرغر بتحويل أموال من أحد رجال الضغط الحكوميين القطريين، جاي بوتليك، إلى فيلدشتاين. وفي أعقاب النشر، ادعى فيلدشتاين أن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء عرضوا عليه المال مقابل خدماته من خلال بوتليك.

وعقب رئيس المعارضة يائير لابيد على التطورات في القضية التي شغلت الرأي العام منذ كشفت عنها جريدة هآرتس بالقول: "من بين كل القضايا الأمنية في مكتب رئيس الوزراء فإن "قطر جيت" هي الأخطر".