لائحة اتهام ضد شاب هدد بنيامين نتنياهو

قدّمت وحدة الدعاوى الجنائية في الشرطة الإسرائيلية اليوم (الجمعة) لائحة اتهام ضد شاب من مدينة إيلات، 21 عامًا، بتهمة توجيه تهديدات مباشرة ضد حياة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتوضح لائحة الاتهام أن المتهم، بسبب مشاعر شخصية تجاه رئيس الوزراء، نشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يُطلق عبارات تهديدية واضحة، من بينها قوله: «أنا أريد أن أذبحه… أريد أن أذبحه بمسدس، نعم أقتله، هذا ما لدي لأقوله». نُشر الفيديو مساء عيد (سيمحات توراة)، في وقتٍ كانت فيه حركة حماس تقوم بتسليم مختطفين أُفرج عنهم إلى إسرائيل.

وأفادت التحقيقات أنه بعد نحو ساعة ونصف من نشر الفيديو اتصل به شخص يُدعى «شلومى» وطلب منه حذف التسجيل، إلا أن المتهم لم يمتثل لهذا الطلب ولم يمسح المحتوى.

وفي بيان رسمي قال صرح جهاز الشرطة: «شرطة إسرائيل تتعامل بصرامة مع أي جريمة تهديد, وخاصة حين تستهدف منتخبين أو شخصيات عاامة. سنواصل العمل بحزم وبسرعة لملاحقة كل من يحاول الإيذاء أو التهديد أو التحرش بممثلي الجمهور، وسنبذل كافة الوسائل المشروعة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".

بالإضافة إلى ذلك، نُشير إلى أنه في يوم الأربعاء الأخير تم اعتقال مشتبه آخر، وهو من سكان ريشون لتسيون، هدد أيضاً حياة رئيس الوزراء ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. تم تقديم لائحة اتهام ضده وطلب لاعتقاله حتى نهاية الإجراءات.

المشتبه به وصل إلى بوابات قاعدة عسكرية في وسط تل أبيب، وصرّح بنيته قتل نتنياهو ومسؤولين حكوميين آخرين. شرطة تل ابيب الذين تم استدعاؤهم إلى المكان عثروا على المشتبه به، البالغ من العمر 46 عامًا، واعتقلوه كما ذُكر بينما كان يواصل تهديداته تجاه المسؤولين الحكوميين والشرطة الذين قاموا بالاعتقال.

المشتبه به خضع للتحقيق في مركز الشرطة، وبعد ذلك تم إحضاره لتمديد اعتقاله في المحكمة، التي قررت تمديد اعتقاله.