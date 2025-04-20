"إهانة للنساء ": لماذا عارضت أصوات في إسرائيل اختيار المؤثر الأمريكي بن شابيرو إشعال شعلة الاستقلال بشدة؟

تم اختيار الشخصية الإعلامية الأمريكية بن شابيرو هذا المساء من قبل وزيرة المواصلات ميري ريغيف لإضاءة شعلة في يوم استقلال إسرائيل السابع والسبعين. وردا على ذلك هاجمت جماعة الضغط النسائية في إسرائيل تصريحاته قائلة: "لا يمكن الاحتفال بالحرية عند منح منصة لشخص لا يؤمن بحريتنا على أجسادنا". كما أفيد ، شابيرو معروف بأنه معارض متطرف للإجهاض.

وجاء في بيان صادر عن جماعة الضغط النسائية أن "الرجل الذي يدعي أن النساء اللاتي يقمن بالإجهاض هن "قاتلات أطفال" لا ينبغي تكريمه، فهذا ليس شرفًا - بل هو إهانة للنساء في إسرائيل". يعارض شابيرو الإجهاض حتى في حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب أو سفاح القربى. وقال:"إنه ليس من حق المرأة أبدًا".

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ورد عضو الكنيست يوراي لاهف هيرتسنو (يش عتيد) على المنشور قائلا: "بن شابيرو، الذي وصف المثلية الجنسية بأنها مرض عقلي، والذي ادعى أن هوية المتحولين جنسيا هي كذبة خطيرة، يشعل شعلة"، وقال إن الوزيرة ريغيف "تختار تبييض رهاب المثلية الجنسية في وقت الذروة". وأضاف النائب أنه ممنوع السماح لأولئك "الذين ينشرون الخوف والكراهية بالوقوف على المسرح الوطني"، وطالب ريغيف بالتراجع عن القرار.

ردّت جمعية المثليين على القرار، قائلةً إنه "قرارٌ مُحرجٌ يُقلّل من هيبة حفل الشعلة، ويكشف عن قيم حكومةٍ اختارت تمجيد رجلٍ يحتقر النساء، وينكر الحقوق الأساسية، ويصف المثليين بـ"الخطيئة" و"الوباء". وجاء في بيان الجمعية أيضًا: "من المستحيل تبييض كراهية النساء والمثليين لمجرد أن الشخص يدعم إسرائيل. هذا الخيار يُمحينا، ويُلحق العار بالحفل والدولة".

وقالت جمعية "بناء بديل" إن "اختيار الوزيرة ريغيف منح اللقب الفخري للدولة لبن شابيرو هو احتقار للطقوس والروح الإسرائيلية"، مضيفة: "شابيرو لا يعكس قيم اليهودية أو قيم دولة إسرائيل الديمقراطية"، ودعت ريغيف إلى التراجع عن ذلك.

Yonatan Zindel/Flash 90

وكما ذكرنا في وقت سابق من هذا المساء، أعلنت وزيرة المواصلات ميري ريغيف أن بن شابيرو سيحمل شعلة في يوم الاستقلال السابع والسبعين. وجاء في إعلانها أن "بن ينقل الصوت الإسرائيلي إلى ملايين من أتباعه حول العالم، ويفعل ذلك ببلاغة. وهو يُظهر دعمه الثابت لإسرائيل منذ بداية الحرب"..