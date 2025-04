"إهانة للنساء ": لماذا عارضت أصوات في إسرائيل اختيار المؤثر الأمريكي بن شابيرو إشعال شعلة الاستقلال بشدة؟

تم اختيار الشخصية الإعلامية الأمريكية بن شابيرو هذا المساء من قبل وزيرة المواصلات ميري ريغيف لإضاءة شعلة في يوم استقلال إسرائيل السابع والسبعين. وردا على ذلك هاجمت جماعة الضغط النسائية في إسرائيل تصريحاته قائلة: "لا يمكن الاحتفال بالحرية عند منح منصة لشخص لا يؤمن بحريتنا على أجسادنا". كما أفيد ، شابيرو معروف بأنه معارض متطرف للإجهاض.

وجاء في بيان صادر عن جماعة الضغط النسائية أن "الرجل الذي يدعي أن النساء اللاتي يقمن بالإجهاض هن "قاتلات أطفال" لا ينبغي تكريمه، فهذا ليس شرفًا - بل هو إهانة للنساء في إسرائيل". يعارض شابيرو الإجهاض حتى في حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب أو سفاح القربى. وقال:"إنه ليس من حق المرأة أبدًا".

https://x.com/i/web/status/1914008435466609114