سيتم إرسال حوالي 54,000 أمر: الجيش الإسرائيلي في خطة واسعة لتجنيد اليهود الحريديم

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قرر قسم القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي إطلاق خطة واسعة لتجنيد الحريديم: الجيش الإسرائيلي سيرسل حوالي 54,000 أمر تجنيد لجميع المتخلفين عن الخدمة حتى نهاية الشهر.

فيما يتعلق بتطبيق القانون، الجيش الإسرائيلي سيختصر الإجراءات حتى التهرب من الخدمة: بعد استلام ثلاثة أوامر، سيُصنّف الفار من الخدمة بالفعل كمتهرب. كما يؤكد الجيش الإسرائيلي ما كشفته قناة i24NEWS، ويُقرّ بوجود نقص في زنزانات السجون. يمتلك الجيش ما بين 250 و300 زنزانة، مع احتمال وجود عشرات الآلاف من الفارّين. في ضوء ذلك، يجري النظر في إمكانية إنشاء سرية إضافية في السجن.

بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ عملية "البدء من جديد" أو "اللطف بالفارين" وستسمح عمليًا للفارين من الخدمة بالتجنيد دون قضاء عقوبة بالسجن. سيخدم الجندي تحت المراقبة لمدة عام، وإذا تمكن بعد عام من البقاء ضمن الإطار، فسيتم إلغاء البند. من المتوقع أن تبدأ العملية في سبتمبر/ايلول، لفترة محددة ومحددة.

أفاد الجيش الإسرائيلي بأن "الجيش سيبدأ هذا الأسبوع في إرسال استدعاءات لاستكمال إجراءات التجنيد لباقي أبناء الجمهور الحريديم الذين لم يعد وضعهم كطلاب معاهد دينية (يشيفوت) سارياً في أعقاب انتهاء مفعول القانون. من المتوقع أن تُرسل الاستدعاءات على عدة دفعات خلال شهر يوليو/تموز، حتى يتم استكمال إرسال جميع أوامر الاستدعاء البالغ عددها 54,000. وستكون تواريخ الحضور لمكاتب التجنيد على مدار سنة التجنيد 2025".

في إطار عمليات التصنيف والتجنيد الشاملة، سيواصل الجيش الإسرائيلي تركيز الجهود وإعطاء أولوية لأصحاب الإمكانيات العالية للأدوار القتالية وللداعمين القتاليين في الخطوط الأمامية، من أجل سد النقص في صفوف الجيش بأسرع وقت ممكن نظرًا للحاجة العملياتية المتزايدة. الجيش ينوي العمل على تعزيز إجراءات فرض القانون بحق المتهربين والفارين من جميع فئات السكان. سيواصل الجيش العمل على توسيع تجنيد أبناء المجتمع الحريدي، مع الحرص على توفير أفضل الظروف للحفاظ على نمط حياتهم الخاص وتطوير مسارات إضافية تتيح اندماجهم في المنظومة".