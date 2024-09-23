حزب "يهدوت هتوراة "المتدين لنتنياهو:"لا تسافر لواشنطن إذا كان عليك العودة لإسرائيل يوم السبت"

على خلفية التأجيلات المتكررة لرحلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة، وعلى خلفية التصعيد في الشمال، وجه حزب "يهدوت هتوراة" رسالة إلى نتنياهو اليوم (الاثنين): "إذا كنت تعرف أنك سيتعين عليك العودة إلى إسرائيل يوم السبت، لا تسافر على الإطلاق".

يشار إلى أنه في ظل التصعيد في الشمال، تم تأجيل رحلة نتنياهو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مساء الخميس، ومن المتوقع أن يصل إلى نيويورك في الساعات الأولى من الصباح،وفقا لما أفيد به أمس، هذا وسيتحدث في الأمم المتحدة في الساعة 10:00 أو 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، وسيعود إلى إسرائيل مساء السبت.

وقال مسؤول بارز في ’يهدوت هتوراة’ لـ i24NEWS:"نحن غير مستعدين للمعاناة من تدنيس يوم السبت إلا أن كان في سفرة نتنياهو للولايات المتحدة إلا إن كان بالأمر ’إنقاذ حياة’".