"ترامب - الصديق الحقيقي لإسرائيل": انطلاق الحملة الانتخابية الإسرائيلية للرئيس السابق

على خلفية تزايد الانتقادات بين ناخبي الحزب لسياسة الرئيس الديمقراطي بايدن تجاه إسرائيل والحرب ضد حماس، وقبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أطلق الحزب الجمهوري في إسرائيل، صباح اليوم (الأربعاء)، الحملة الانتخابية الرئاسية. لمرشح الحزب الرئيس السابق دونالد ترامب. وسيكون الشعار الرئيسي في الحملة هو "ترامب - الصديق الحقيقي لإسرائيل"، المصمم بألوان شعار الحملة الانتخابية الأمريكية.

يوجد في إسرائيل ما يقرب من 500.000 مواطن أمريكي يتمتعون بحق التصويت في إسرائيل، منهم حوالي 85% من المنتمين إلى الحزب، ولهم القدرة على التأثير على أصوات الناخبين في البلدان "المتأرجحة". ويتكون فريق الحملة الإسرائيلية بقيادة المحامي مارك تسيل، رئيس الحزب الجمهوري في إسرائيل، وأرييل ساندر، مدير مقر الانتخابات، والمستشارة الاستراتيجية دانا مزراحي، والمستشار الإعلامي أور عميؤور، وروني أرزي، الرئيس التنفيذي لشركة "مشروقيت ديجيتال" وهيراه توكر ، مستشار شؤون الحرديم.

وفي الانتخابات السابقة عام 2020، بلغت نسبة تصويت المواطنين الأميركيين في إسرائيل 25 بالمئة، ووضع الحزب الجمهوري لنفسه هدفا للوصول إلى 60 بالمئة هذه المرة. وبعد نحو أسبوعين، ستشارك قيادات الحزب في إسرائيل في مؤتمر الحزب في ويسكونسن، من أجل المصادقة على ترشيح ترامب واختيار نائب الرئيس المعين. كما أوضح مقر الحزب أن التسجيل للتصويت في الانتخابات قد بدأ بالفعل في جميع الولايات الأمريكية، وأنهم يدعون جميع الناخبين المحتملين إلى التسجيل الآن، من أجل ممارسة حقهم يوم الانتخابات.