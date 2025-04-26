تعقيبا على رد رونين بار للمحكمة || رئيس الشاباك السابق: "هذه راية سوداء - العصيان المدني واجبنا"

كما في كل أسبوع، تظاهر هذا المساء (السبت) آلاف الأشخاص ضد الحكومة الإسرائيلية ومن أجل المطالبة بإعادة المختطفين في ساحة هابيما في تل أبيب. وتحدث رئيس الشاباك السابق عامي أيالون وقال في مستهل تصريحاته: "إن الإفادة التي قدمها رئيس الشاباك رونين بار هذا الأسبوع إلى قضاة محكمة العدل العليا تشكل حدثا حاسما في نضالنا من أجل الهوية اليهودية الديمقراطية لإسرائيل".

"كل من قرأ إفادة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) يرى ويفهم أن العلم الأسود الذي يلزمنا بالعصيان قد ارتفع بالفعل - لقد رُفع علم أسود فوق مبنى الحكومة - الذي أصبح استمرار وجودها ملوثًا بعدم الشرعية. أن كل من ليس أعمى- يبصر، وكل من ليس مختونا قلبه - يدرك. أن العصيان المدني السلمي هو واجبنا المدني".

واختتم ايالون :"قبل 75 عاما، في 20 فبراير/شباط 1950، كتب ديفيد بن غوريون في مذكراته: يجب على دولة إسرائيل أن تضمن أولا أمرين والتي يرتبط بها حسب رأيي وجود ومستقبل دولتنا- سيادة القانون وسلطة الديمقراطية. وأكد أنه فقط في الدولة التي يخضع فيها الجميع للقانون ويتصرفون بموجبه - المواطن والجندي والوزير والمشرع والشرطي والقاضي - تكون الحرية مضمونة للفرد وللكثيرين - وفي دولة لا توجد فيها سيادة للقانون لا تكون هناك حرية".

يُشار إلى أن آلاف الأشخاص تظاهروا ضد الحكومة ومن أجل إعادة المختطفين في العديد من الأماكن في أنحاء إسرائيل، وفي المقابل وصل مساء اليوم الآلاف الى المظاهرة المركزية في ميدان المختطفين.