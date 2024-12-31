مقربون من نتنياهو حول إقالة بن غفير: "جميع الاحتمالات مفتوحة"

بعد جهد كبير، وبفارق صوت واحد – عندما وصل بعد خروجه من سرير المستشفى إلى الهيئة العامة، كما اتصل اتصل مع عضو الكنيست بوعز بيسموت الذي تواجد بمنزله نظرا لحالة الحداد بعد وفاة زوجته، فاز نتنياهو بالمعركة - لكن أزمة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لا زالت قائمة بعيدًا عن النهاية. ولم ينجح نتنياهو بعد في حل أزمة تجنيد الحريديم، ولا في كبح التمردات العرضية التي يقوم بها ضده وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

نجح نتنياهو في الفوز بالمعركة اليوم، لكنه اضطر للتعامل مع تمردات حزبي "عوتسما يهوديت" و"أغودات يسرائيل"، ولم يستمع إليه جولدكنوبف ولا بن جفير. ويقول المقربين من نتنياهو إن هناك "غضبا شديدا" ضد بن جفير، وهناك دعوات لبدء إجراء سريع لإقالته من الحكومة، ويشار إلى أن الحكومة مرت اليوم بأزمة كادت أن تحلها.