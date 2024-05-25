آلاف المتظاهرين يحتشدون في تل أبيب للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة

تجمع آلاف المتظاهرين مساء اليوم (السبت) في شارع كابلان في تل أبيب للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية الرئيسية ضد الحكومة، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة. ومن بين المتحدثين كان إيال إيشيل، والد الراحل روني إيشيل، الذي قُتل في قاعدة ناحال عوز في هجوم شنته حماس في 7 أكتوبر. تساءل إيشيل عن سبب عدم تحمل أي مسؤول سياسي في إسرائيل المسؤولية عن الإخفاقات، منذ مناحيم بيغن. ودعا رئيس الوزراء وكل من يتحمل المسؤولية إلى تحمل مسؤولية حقيقية وشجاعة.

وأشار إيشيل إلى تحذيرات سابقة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من ضباط الجيش بشأن عواقب الانقلاب على الأمن، قائلاً إن نتنياهو تجاهل هذه التحذيرات، وطالب باستقالته لتحمله المسؤولية عن تجاهل هذه التحذيرات. وأضاف: "لا تستحقون روني ولا الفتيات اللواتي قُتلن ولا هذه الأمة".

دعوات للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر

طالب إيشيل بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تستر على هذه اللجنة، وأن هذه مهمة حياتهم.

مواقف معارضة من شخصيات بارزة

شارك في المسيرة أيضًا عضو الكنيست السابق ميكي روزنتال، الذي وجه اتهامات لنتنياهو باتباع سياسة التساهل والاحتواء في مواجهة التهديدات، واعتبر أن نتنياهو مسؤول عن تسيير كافة الأجهزة الأمنية ويجب عليه الاستقالة فورًا. أضاف روزنتال أن هناك تحقيقات جنائية ودولية جارية ضد نتنياهو.

الاحتجاجات في مدن مختلفة

شهدت مدن أخرى احتجاجات مماثلة، بما في ذلك مفترق كركور، ومنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية ونتانيا ونس زيونا وهرتسليا وكفار سابا ورعنانا. في القدس، نظمت مسيرة احتجاجية انتهت بتجمع لعوائل المختطفين في ساحة باريس.

جهود الوساطة الدولية

أُعلن اليوم بعد عودة رئيس الموساد ديدي بارنيا من باريس، أنه تقرر خلال القمة التي حضرها بدء مفاوضات بناء على مقترحات جديدة يقودها الوسطاء مصر وقطر، مع المشاركة النشطة للولايات المتحدة. ناقش رئيس الموساد مع رئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد آل ثاني بناء بنية تحتية تتيح التقدم في المفاوضات للإفراج عن المختطفين.

خطط الاحتجاج المستقبلية

يخطط منظمو المسيرة في المجموعة الاحتجاجية "أحرار في بلادنا" لفعاليات تصاحب الدورة الصيفية للكنيست، بما في ذلك دعوة غانتس للاستقالة من الحكومة، ومناقشات في المحكمة العليا حول تجنيد أعضاء يشيفا، بهدف ممارسة ضغط مستهدف على الائتلاف ورموز الحكومة.

وأكد المنظمون في بيان: "في زمن الحرب التي لا نهاية لها، تواصل الحكومة الأكثر فشلاً في تاريخ البلاد إهمال مواطنيها المختطفين والمهجرين، وتحاول تكريس التشريعات المتعلقة بالتهرب من شعب بأكمله. ندعو جميع المواطنين، إلى جميع محبي الوطن - ارفعوا علم إسرائيل واخرجوا من المنزل يجب على الجميع زيادة الضغط على الاحتجاج".